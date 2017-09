Terremoto oggi/ INGV ultime scosse: Reggio Calabria, sisma M 2.8 a Riace (ore 10.50, 6 settembre 2017)

Terremoto oggi (LaPresse)

REGGIO CALABRIA, SCOSSA M 2.8 A RIACE

La giornata di oggi si è aperta con numerose scosse di terremoto da nord a sud, tutte inferiori al grado M 3.0 Richter ma comunque significative da segnalare, seppur per fortuna non hanno provocato alcun danno particolare. Specie per Reggio Calabria e Siena, alcune vibrazioni sono state avvertite dalle popolazioni vicine all’epicentro, ma andiamo con ordine. Alle ore 2.07 di questa notte un sisma di grado M 2.8 ha colpito la regione Calabria presso la provincia di Reggio Calabria, con i dati INGV che hanno registrato il terremoto con profondità a circa 57 km sotto il livello del terreno. Sul fronte dell’epicentro invece, i comuni interessati seppur senza danni sono stati Riace, Stignano, Placanica, Carnini, Caulonia, Monasterace, Stilo, Roccella Ionica, Pazzano, Bisogni, Guardavate, Marina di Gioiosa Ionica, Santa Caterina dello Ionio, Nardodipace, Martone, San Giovanni di Gerace.

TOSCANA, SCOSSA M 2.3 A SIENA

In Toscana invece è situato il secondo terremoto di giornata sopra la normale media delle lievi scosse che in centro Italia dominano ormai da molto tempo: alle ore 9.34 di stamattina il sisma toscano di grado M 2.3 sula scala Richter ha colpito l’area attorno a Siena, senza provocare per fortuna nessuna conseguenza negativa, Ipocentro della scossa, secondo i dati INGV, a circa 9 km di profondità sotto il livello del terreno: sul fronte dell’epicentro invece i comuni interessati dal terremoto sono stati, oltre a Siena stessa, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Radda in Chianti, Castellina in Chianti, Monteriggioni, Monteroni d’Alba, Cavriglia, Sovicille, Rapolano Terme. Feriti, vittime, strutture e strade rotte: per fortuna neanche in questa giornata si scorgono le pessime notizie che solo un anno fa erano tristemente cronaca quotidiana in centro Italia.

© Riproduzione Riservata.