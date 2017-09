Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: terza guerra mondiale, paura anche in Europa (6 settembre 2017)

Ultime notizie, Kim Jong-un - La Presse

BAMBINA DI QUATTRO ANNI MUORE DI MALARIA

Una morte improvvisa e per certi versi inspiegabile quella che nella notte tra domenica e lunedì è avvenuta all’ospedale di Trento, dove una bambina di quattro anni è deceduta per una forma molto aggressiva di malaria. La piccina Sofia Zago residente a Trento non era mai stata in paesi rischio, e per questo il suo decesso ha innescato un forte allarme nella comunità scientifica. Immediate le procedure di disinfestazione all’interno dell’ospedale giuliano, con il direttore sanitario che parla di un episodio difficilmente spiegabile. Della morte si è interessata finanche il ministro della salute Beatrice Lorenzin, con l’alto esponente politico che ha immediatamente inviato gli ispettori all’interno dei locali ospedalieri, allo scopo di appurare come la piccola Sofia abbia contratto la letale malattia.

TENSIONI NELLA COALIZIONE DI GOVERNO

Grossa tensione all’interno della coalizione di governo, dove una parte dell’esecutivo non gradisce lo smarcamento del MdP dalla coalizione in vista della candidatura siciliana di Fava. Tutto nasce dall’atteggiamento del formazione guidata da Bersani, con la coalizione politica dell’ex segretario di partito puntello indispensabile a livello nazionale, ma che sceglie di appoggiare apertamente un candidato siciliano diverso di quello scelto dalla coalizione di governo. Ad ufficializzare le tensioni l’ex sindaco di Milano Pisapia, che si dice pronto a far negare all’esecutivo i voti della sua corrente politica. Spetterà adesso a Matteo Renzi ricomporre la frattura, a meno di un’ennesima scissione che potrebbe aprire finanche una crisi di governo.

ARRIVA LA PAURA EUROPEA PER LA COREA DEL NORD

L’intera Europa potrebbe essere a rischio dei missili coreani, questa la notizia choc che il ministro della difesa francese ha comunicato dinanzi a una platea di militari. L’affermazione è stata fatta da Florence Parly, con l’esponente dell’esecutivo francese che ha fatto capire come tutto il vecchio continente sia a rischio dell’azione di Kim Jong Un. Intanto si viene a sapere che alcune postazione missilistiche coreane sono state spostate sulla costa, in maniera tale da accorciare le distanze con il nemico per antonomasia, gli stati Uniti D’America. In tale contesto spiccano le dichiarazioni del presidente russo Putin, con il magnate della steppa che invita alla calma soprattutto in relazioni delle minacce militari inviate dagli USA tramite l’ambasciatrice all’ONU.

CONVALIDATO L'ARRESTO DI GUERLIN BUTUNGU

Convalidato l’arresto del ventenne congolese Guerlin Butungu, unico maggiorenne della banda che giovedì scorso sulla spiaggia di Rimini ha violentato brutalmente un trans brasiliano e una donna polacca. Butungu era stato arrestato mentre stava cercando di fuggire dal nostro paese, tramite il suo avvocato ha cercato di difendersi dicendo che durante le fasi dello stupro era assente dalla scena del crimine, in quanto addormentato dopo un ubriacatura. Gli investigatori hanno però prodotto molte prove a sostegno della colpevolezza del ventenne, tra quest’ultime le dichiarazione delle due donne e del fidanzato della ragazza polacca, anch’esso aggredito dalla banda. Intanto da sottolineare come la giustizia polacca abbia richiesto l’estradizione dei quattro arrestati.

QUALIFICAZIONI MONDIALI, L'ITALIA TORNA A VINCERE

L'Italia vince ma non convince nella gara di qualificazione ai Mondiali 2018 contro Israele. Gli azzurri venivano dalla batosta per 3-0 a Madrid contro la Spagna e si sperava potessero reagire in maniera importante di fronte a un avversario molto modesto. E' stata una gara invece più complicata di quanto ci si potesse aspettare con Gianluigi Buffon anche chiamato a fare un paio di miracoli. Alla fine gli azzurri però hanno vinto e decisivo è stato un colpo di testa di Ciro Immobile, bravo a sfruttare una palla tesa messa in mezzo all'inizio della ripresa da Antonio Candreva. Pesantissimi sono stati i fischi soprattutto a Marco Verratti quando è uscito dal campo verso la fine del match sostituito da Riccardo Montolivo. Nel frattempo nel girone l'Albania è stata fermata 1-1 dalla Macedonia e questo ha praticamente segnato la parola fine alla preoccupazione di perdere anche il treno per i playoff da parte degli azzurri. La Spagna travolgente ha superato in trasferta il Liechtenstein per 8-0.

MOTOGP, INFORTUNIO CRUTCHLOW

Dopo Valentino Rossi la MotoGp potrebbe perdere un altro protagonista importante, si tratta di Cal Crutchlow. Questi infatti si è lesionato il tendine dell'indice della mano sinistra tagliandosi con un coltello in un banale incidente domestico. La ferita è stata ricucita all'ospedale di Pistoia dal Dottor Riccardo Sigamonti. Il pilota ha sottolineato: "Sono stato sfortunato perché il taglio mi ha lesionato il tendine. Sono sicuro che sarà difficile che ce la faccia a recuperare la gara, ma proverò a dare il cento per cento come sempre per esserci. Vediamo come va". Al dito del ragazzo è stata effettuata una steccatura appare assai improbabile ipotizzare un suo recupero.

