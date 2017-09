iOS 11/ Apple, segreti e novità del nuovo sistema operativo in arrivo con l'iPhone 8

iOS 11 Apple: le ultime notizie

Un'altra settimana di attesa, poi l'iOS 11 sarà finalmente realtà. Il countdown è partito: il prossimo 12 settembre nel nuovo Steve Jobs Theater la Apple presenterà i nuovi iPhone e quindi il nuovo sistema operativo. Un evento attesissimo, anche perché l'azienda compie dieci anni: verrà proposto anche un modello per celebrare l'anniversario. Dopo una serie di versioni "beta" dedicate a sviluppatori, Apple è ormai pronto a rilasciare ufficialmente il suo nuovo sistema operativo insieme all'iPhone 8. L'iOS 11 sarà disponibile anche per iPhone 7, 6s e 6s Plus, 6 e 6 Plus, SE e 5s. Per quanto riguarda invece gli iPad sarà disponibile per il Pro 12,9'', 10,5'', 9,7'', Air 2, Air, iPad di quinta generazione e mini 4, 3 e 2. Previsto anche l'aggiornamento per l'iPod touch di sesta generazione. Il successo globale della Apple non è legato solo ai materiali e alla qualità dei dispositivi, ma anche ai servizi, applicazioni e sistema operativo offerti. Il vero punto di forza della Apple è proprio il sistema operativo, e le ragioni sono diverse: dalla sua facilità di utilizzo all'interfaccia semplice e uniforme, passando per i video e le foto.

I TIMORI DI CHI HA GLI IPHONE PIÙ DATATI

L'imminente uscita dell'iOS 11 scatena qualche preoccupazione tra chi ha i prodotti Apple più datati. Il nuovo sistema operativo funzionerà alla perfezione anche sugli iPhone più vecchi? Le perplessità non sono infondate: nelle ultime settimane sono circolati diversi video nei quali si evidenziano le difficoltà dell'iOS 11 nei dispositivi più vecchi. Alla prova dell'accensione, ad esempio, l'iPhone 5S risulta il più lento. Il melafonino più "anziano" è anche quello più lento per quanto riguarda la successione di apertura e chiusura di numerose app: il ciclo di operazioni viene concluso infatti in un tempo maggiore dall'iPhone 5S. Il device più reattivo di tutti è stato a sorpresa l'iPhone SE. Le novità introdotte da iOS 11 comunque sono davvero tante: oltre 200, e Apple ha deciso di tenersi in serbo qualcosa per la prossima settimana, in vista della presentazione dell'iPhone 8. Come il supporto legato alla realtà aumentata, la nuova frontiera da esplorare.

© Riproduzione Riservata.