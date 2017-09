"Violentate da due Carabinieri"/ Firenze, denuncia choc di due studentesse americane: è giallo

Immagine di repertorio (LaPresse)

E' giallo attorno alla denuncia da parte di due giovani studentesse americane a Firenze, contro due Carabinieri in servizio. Stando a quanto riferito dalle ragazze, che questa mattina si sono presentate in Questura, la notte scorsa sarebbero state violentate proprio dai due militari, all'esterno di una discoteca. I fatti sarebbero avvenuti nella zona di via Tornabuoni. E' qui che, come reso dalle ragazze appena ventenni, sarebbero state avvicinate dai due Carabinieri che le avrebbero poi accompagnate a casa con l'auto di servizio. Dai loro racconti sarebbe emerso che i due militari le avrebbero violentate nel loro appartamento, nel centro storico di Firenze, dove entrambe abitano in affitto, durante il periodo di studio in Italia presso una nota università americana con sede proprio nel capoluogo Toscano. Dopo aver raccolto la denuncia, fa sapere il quotidiano Il Secolo XIX, la polizia starebbe vagliando la loro versione. Gli agenti avrebbero già provveduto al sequestro dei vestiti indossati dalle due studentesse la notte del presunto stupro.

CONSOLATO AMERICANO: NESSUNA ESTERNAZIONE PER RISPETTO PRIVACY

Assume i contorni del giallo quanto rivelato da due giovani ventenni americane, in Italia per motivi di studio, le quali questa mattina avrebbero denunciato due Carabinieri ritenuti responsabili di una violenza. Dopo la denuncia, le volanti, gli investigatori della Squadra Mobile e la Procura di Firenze sono prontamente intervenuti al fine di fare piena chiarezza su quanto raccontato dalle due presunte vittime. Le ragazze sono state accompagnate in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. La Procura avrebbe comunque deciso di riascoltarle poiché il loro primo racconto sarebbe apparso ricco di lacune. Il Comando dei Carabinieri di Firenze si è detto pronto ad offrire la piena collaborazione rispetto al caso, mentre sono in corso le indagini della Squadra Mobile che dopo il sequestro dei vestiti appartenenti alle due giovani spera di raccogliere eventuali riscontri utili a risalire ai presunti colpevoli. Sul caso è intervenuto anche il Consolato americano che ha fatto sapere di stare seguendo con attenzione l'intera vicenda pur non facendo volontariamente alcuna esternazione per rispetto della privacy.

© Riproduzione Riservata.