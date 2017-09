ALLARME ANTRACE A ROMA/ Ricoverati un veterinario e un contadino: i campi del Tuscolo sono infetti?

Allarme antrace, controlli a Roma (Pixabay)

Come la Tebe nell’antichità, Roma sta divenendo sempre di più simbolo di “guai” e casi incredibili che si aggiungono alla malagestione della Pubblica Amministrazione negli ultimi 15 anni. Ora scatta anche l’allarme antrace, da anni scomparso dalle cronache e dalle storie italiche: dopo la morte di una ventina di bobini e dopo il ricovero di un veterinario assieme ad un contadino, è scattato l’allarme nei campi del Tuscolo in località Molara, alle porte di Roma. Con una ordinanza del sindaco di Grottaferrata, Luciano Andreotti, la zona è stata dichiarata infetta come spiega oggi il Messaggero: «Il direttore della Prevenzione Asl Roma 6, Mariano Sigismondi, da oltre una settimana sta monitorando il caso della moria dei bovini che hanno contratto il batterio bacillus anthracis, infezione che può essere trasmessa anche all'uomo e, se non curata, può portare alla morte in pochi giorni». Non proprio una bella notizia per gli addetti ai lavori e in generale per l’intera Capitale, già alle prese con emergenze di ben altro genere ma pur sempre gravi e allarmanti. Il veterinario, in condizioni stabili, è già stato confermato essere affetto di antrace, mentre il secondo uomo ricoverato sta ancora attendendo l’esito degli esami. La Asl ha dettato prescrizioni assieme al sindaco di Grottaferrata, vietando il pascolo e l'ingresso di animali e persone dalla strada provinciale 73b, dalla strada statale 215 e da via Stella Polare.

CONTROLLI E SINTOMI

«Non c'è pericolo imminente di contagio - dice il sindaco ai media - e l'area interdetta è centinaia di volte più grande del necessario. Se non ci saranno altri casi, la vicenda si chiuderà in breve»: l’allarme antrace però resta e i cittadini della Capitale hanno iniziato a commentare allarmati su social e web, tempestando di domande la stessa Asl su come riconoscere eventuali sintomi da avvelenamento da antrace. «Non abbiamo nessuna diagnosi certa confermata dai laboratori o dall'ospedale di Frascati. In questa fase trattiamo tutti come casi sospetti e perciò abbiamo suggerito a chiunque avesse riscontrato sintomi particolari di sottoporsi a controlli sanitari», spiega ancora al Messaggero il direttore Sigismondi. Nel dettaglio, i maggiori sintomi da cui guardarsi bene sono «Problemi di eruzione cutanea (dermatite), respiratori e gastrointestinali. Ma il sintomo più diffuso è quello della reazione cutanea», conferma Sigismondi. Intanto gli altri capi bovini dell'allevamento sotto allarme, sono stati trasferiti in massima sicurezza in un terreno nel comune di Rocca di Papa dove si è proceduto ai trattamenti di profilassi accurati.

