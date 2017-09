AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: due morti sull'A29 (ultime notizie, oggi 7 settembre 2017)

Traffico autostrade - La Presse

Purtroppo le autostrade italiane ci parlano ancora una volta di cronaca nera con la morte di due persone. Sull'autostrada A29 hanno perso la vita infatti Emanuele Giordano e Roberta Pellegrini di 26 e 29 anni. I due viaggiavano in autostrada all'altezza di Capaci in direzione Palermo alla guida della moto Yamaha R1. L'impatto purtroppo è avvenuto attorno alle tre di notte con i due che sono stati ricordati con grandissimo affetto da tutti i loro cari sui social network. Al momento non è ben nota la dinamica dell'incidente che è al vaglio degli inquirenti. Per alcune ore l'autostrada è stata chiusa al traffico soprattutto per effettuare i rilievi del caso e cercare di capire cosa fosse successo. Nella mattinata non ci sono da segnalare problemi particolari di traffico in merito a questo brutto incidente. Nelle prossime ore arriveranno novità su quanto accaduto in questo tragico episodio.

CANTIERI NELLA NOTTE

Sono diversi i cantieri che sono stati aperti nella notte sulle autostrade italiane che porteranno sicuramente a diversi disagi nella giornata di oggi giovedì 7 settembre 2017. Sarà quindi importante per chi passerà attraverso questi tratti fare attenzione al portale istituzionale, Autostrade.it, dove potremo essere aggiornati in tempo reale. Saranno inoltre presenti eventuali consigli per cercare di capire come comportarsi proprio nei pressi dei cantieri. Si parte dall'A7 Milano-Serravalle-Genova dove al chilometro 100.7 direzione Genova troveremo chiuso fino alle ore sei il tratto tra Vignole Borbera e Isola di Cantone. Sull'A8 Milano-Varese al chilometro 31.9 direzione Milano troveremo chiuso il tratto tra Solbiate e Gallarate nord fino alle ore cinque. Non c'è invece nessuna indicazione legata all'orario sull'A22 Brennero-Modena al chilometro 256.7 in entrambe le direzioni tra Nogarole Rocca e Mantova nord.

