BIMBA MORTA DI MALARIA/ Trento, Sofia Zago: il nonno, "ora non incolpate le due bambine africane"

Immagini di repertorio (foto da Pixabay)

A tre giorni dalla morte di Sofia Zago, la bambina di 4 anni colpita da malaria e deceduta a Trento, a rompere il silenzio è il nonno Rodolfo Ferro. In una intervista rilasciata al quotidiano Reppublica.it, l'uomo ha voluto chiarire la sua posizione e quella della famiglia della piccola Sofia, ponendosi al tempo stesso delle domande, le medesime che l'Italia intera in queste ultime ore si è già chiesta. Si è detto tanto attorno al caso ed alle possibili modalità di contagio, fino a dare la colpa persino alle due bambine africane, ammalate anche loro di malaria, ricoverate nel medesimo reparto che ha accolto Sofia e dimesse dopo essere guarite. A loro va il pensiero affettuoso del nonno della piccola morta, invitando a non riservare a loro le accuse di quanto accaduto. "Sarebbe imperdonabile se ora venissero isolate dai loro amici, oppure a scuola", ha commentato. Pur non accusando nessuno, nonno Rodolfo torna però a puntualizzare il bisogno di verità: "Tocca ai medici dirci come e perché Sofia è stata uccisa dalla malaria".

“NEGLI OSPEDALI QUALCOSA VA AGGIORNATO”

Gli interrogativi del nonno di Sofia restano ancora numerosi e dopo la sua terribile morte sono stati tanti i ragionamenti fatti a tal proposito. "Forse però negli ospedali qualcosa va aggiornato, quando pazienti con questa malattia, o i loro parenti con i bagagli, entrano in contatto con gli altri", ha aggiunto al quotidiano Repubblica. Il signor Ferro ha specificato come l'intera famiglia sia certa che tutti abbiano fatto il massimo per salvare la piccola Sofia. Nonostante la riconoscenza, però, ammette: "Sembra sempre più probabile che la presenza di una famiglia reduce dall'Africa e ammalata di malaria, negli stessi giorni in cui mia nipote è stata in ospedale, possa spiegare la tragedia". Pur non volendo avanzare alcun tipo di accusa verso nessuno, l'uomo ha voluto semplicemente ribadire come il mondo sia cambiato: "assieme alle persone e alle merci possono viaggiare anche insetti e virus". Di fronte a tale cambiamento, a sua detta, anche gli ospedali dovrebbero prendere atto di tale clima. Della famiglia africana poi dimessa, non ha più notizie, ma il nonno di Sofia non riesce a dimenticare le due bimbe: "Spero che nessuno le faccia sentire in colpa, o che non si ceda alla tentazione di isolarle. Sono innocenti e non sono mai state un pericolo per nessuno", ha commentato. Ora ciò che auspica insieme alla sua intera famiglia, sono le adeguate risposte da parte dell'ospedale. "Ma prendersela con gli stranieri, o con i medici, non fa onore a chi finge di avere a cuore la verità per gli altri", ha aggiunto, rispondendo alle tante polemiche che si sono sollevate in questi giorni.

