INCIDENTE STRADALE/ Statale Adriatica, Cesenatico: pullman tampona 2 auto, morta una donna (oggi 7 settembre)

Grave incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Statale Adriatica a Cesenatico: una donna è morta drammaticamente dopo che un pullman ha tamponato un’auto che a sua volta è stata scagliata contro un’altra che proveniva dalla parte opposta creando un secondo grave impatto. Avviene tutto prima delle 7, con l’auto con due donne a bordo (titolari di un Hotel a Gatteo Mare, spiega l’Ansa) che è stata improvvisamente tamponata da un pullman francese. Dopo il primo impatto, la vettura è stata sbalzata contro un’altra auto targata San Marino in maniera ancora più violenta. Una delle due titolari dell’hotel è morta sul colpo, mentre la cognata è rimasta ferita gravemente e ricoverata al Bufalini di Cesena: ferito anche il conducente dell'auto sammarinese, ma non grave. L’autobus di turisti francesi, che per cause ancora da scoprire ha colpito la vettura (ancora non è chiaro se l’auto ha svoltato all’improvviso oppure se l’autista del pullman si è distratto fatalmente per una frazione di secondo) non ha avuto gravi conseguenze e tutti i passeggeri sono rimasti pressoché illesi.

AURELIA, FURGONE CONTRO CAMION RIFIUTI: MORTO UN 22ENNE

Altro grave incidente è avvenuto qualche ora prima di Cesenatico in Toscana, presso l’Aurelia che attraversa le strade della Maremma: attorno alle ore 5.45 un furgone tampona un camion dei rifiuti poco dopo l’incrocio di San Donato in direzione sud. Un 22enne alla guida del furgone che trasportava giornali è morto purtroppo sul colpo dopo l’impatto violentissimo ancora tutto da chiarire per dinamica e responsabilità. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze del 118. Il traffico è stato bloccato. L'Anas comunica che attualmente il traffico viene deviato in uscita al km 163,500 in località San Donato con rientro al km 150,300 in località Albinia, spiega il sito online de La Nazione.

