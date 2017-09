Lotto/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 7 settembre: i numeri vincenti! Video (conc 107/2017)

Estrazione del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto (LaPresse)

Il concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto attende questa sera tutti gli appassionati dei giochi Sisal. La tavola dei premi è già stata apparecchiata e si aspetta solo di conoscere i relativi vincitori. Entrambi i giochi continuano a regalare gioie e fortune a tutti i giocatori, come è evidente dalla statistica dell'ultima estrazione! La vincita più alta è stata conquistata dal 10eLotto, che con circa 80 mila euro ha reso felice un fortunello della provincia di Taranto, precisamente di Manduria. La sua vittoria è stata possibile grazie a 9 numeri vincenti con Opzione Oro, mentre 7 numeri fortunati hanno premiato il secondo vincitore sul podio, originario di Milano. Per lui un premio che supera i 53 mila euro, mentre oltre 26 mila euro a testa sono finiti a due vincitori che hanno registrato due vincite gemelle. Grazie al loro traguardo sono state premiate le rispettive città di provenienza, Peschiera Borromeo, in provincia di Milano e San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza. Fortunato anche il primo vincitore del Lotto, grazie ad un premio da 50 mila euro ottenuto con un ambo su Venezia. L'appassionato di Laveno Mombello, nel Varesotto, ha centrato così il podio dell'ultimo concorso. A seguire, una quaterna che supera i 21 mila euro indovinata da un giocatore di Sassari su Tutte le Ruote, mentre 18 mila euro sono finiti nelle tasche di un vincitore della provincia di Monza Brianza, di Macherio, grazie ad un terno.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto ci attende con una nuova estrazione, che premierà di certo i giocatori con tanti e succulenti premi. Occorre però non dimenticare di registrare la nostra schedina in ricevitoria, oppure grazie al sito ufficiale della Sisal, che permette la modalità di gioco online. Insomma non ci sono davvero più scuse: giocare al Lotto è diventato ancora più semplice ed immediato e bastano davvero pochi istanti per poter adempiere al nostro 'dovere' di aspiranti vincitori. Il problema rimane però individuare i numeri da giocare, ma in questo caso la nostra Rubrica è pronta a fornirvi degli utili consigli. La smorfia napoletana analizzerà per noi una notizia che ci parla di numeri e di genere. I numeri possono essere maschi o femmine? Sembra che il concetto di genere sia così radicato nella nostra società che inconsciamente siamo portati ad assegnare dei numeri ad un preciso sesso. Diversi studi hanno testato la percezione di alcuni bambini, che sono stati messi di fronte ad una sequenza casuali di numeri, dando modo ai ricercatori di capire che in linea generale i numeri dispari vengono associati spesso al maschio, mentre i numeri pari alle femmine. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo i numeri, 46, il sesso, 2, il genere, 53, la percezione, 45, e la scelta, 44. Come Numero Oro scegliamo invece lo studio, 38.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Un Jackpot da 30,3 milioni di euro è l'offerta del SuperEnalotto per la sua estrazione di questa sera. Il vincitore porterà a casa un bottino sostanzioso, sempre ammesso che la sestina vincente decida di apparire nel concorso. Nel dubbio rimangono in auge tutte le quote minori, che in più di un'occasione hanno colmato il 'vuoto' segnato dal montepremi. Nell'ultima estrazione, il gioco Sisal ha premiato infatti cinque fortunelli con oltre 32 mila euro grazie al 5, mentre il 4+ ha donato i suoi 27.210 euro ad un unico vincitore. 123 gli appassionati che hanno indovinato invece il 3+ da 2.309 euro, mentre 605 i tagliandi fortunati che hanno registrato la vincita del 4, pari a 272,10 euro. Si abbassa di qualche punto il premio del 3, con un bottino di 23,09 euro donato a 21.622 giocatori, mentre 5 euro tondi sono finiti a 330.247 appassionati che hanno centrato il 2. Cifra tonda anche per i vincitori dello 0+, ovvero 19.375 giocatori, mentre 9.798 sono stati i vincitori dell'1+, che hanno conquistato di diritto il premio da 10 euro a testa. 100 euro infine per il 2+ ed i suoi 1.599 vincitori.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il SuperEnalotto riapre i battenti questa sera e rimette in palio il suo Jackpot. Un bottino che nessuno dei giocatori in gara vuole di certo perdersi, anche se l'opportunità di conquistare la sestina non corrisponde alla sua comparsa nel concorso. L'estrazione rimane fino alla fine un'incognita, particolare che gli appassionati della Sisal conoscono fin troppo bene. Le speranze rimangono comunque alte e di conseguenza anche l'esigenza di capire dove indirizzare la nostra vincita. In questo caso entra in gioco la nostra Rubrica, che anche per oggi ha scelto per voi un progetto ambizioso presente su KickStarter. Parliamo di Million Mile Light, un dispositivo che ha la pretesa di poter diventare la luce tascabile del futuro. Dotato di tecnologia avanzata e completamente planet friendly, Million Mile Light permette infatti di avere a portata di mano una luce di sicurezza alimentata senza l'ausilio di elettricità. Per attivarla, sarà sufficiente usare il movimento. Ideale per i nostri amici a quattro zampe e per i runner, oltre che per i ciclisti, amatoriali e non. Mancano ancora 14 giorni di tempo per poter fare la nostra offerta e raggiungere il goal da 40 mila pound. Cosa aspettate, i numeri vincenti? Li scopriremo fra pochissimo.

