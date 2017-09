NUBE TOSSICA/ Incendio Mortara, video: ditta smaltimento rifiuti, le fiamme domate nella notte

Incendio a Mortara, nube tossica (web)

L’emergenza a Mortara dopo l’incendio alla ditta di smaltimento rifiuti è durata oltre 24 ore: per fortuna questa notte l’intervento continuo dei Vigili del Fuoco ha interrotto le fiamme, almeno per la maggiorate della struttura, facendo perdere di pericolosità il rogo divampato ancora per cause da verificare all’interno della Eredi Bertè. Colonne di fumo alte decine di metri, nube tossica incredibile e visibile fino alle porte di Pavia e di Milano, e il pericolo della diossina che subito è divenuto “virale” dopo l’allarme lanciato dal Prefetto di Pavia. I vigili del fuoco sono ora impegnati a spegnere piccoli focolai e poi procederanno allo smassamento dei rifiuti bruciati: ora scattano le analisi dell’Arpa e di Legambiente per verificare la reale presenza di materiale tossico sia nella nube tossica uscita dall’incendio e sia all’interno della stessa struttura di smaltimento rifiuti. «Approfondendo quanto avvenuto a Pomezia e Malagrotta tra maggio e luglio ci siamo impegnati a ricostruire la mappa degli incendi degli ultimi due anni in tutte le regioni», spiega Alessandro Bratti, presidente della Commissione d’Inchiesta sui ciclo dei rifiuti dopo un’estate tormentata sotto il profilo degli incendi sviluppatisi nel territorio del Milanese. Ecco qui tutto il resoconto della giornata di ieri.

LE FIAMME DOMATE NELLA NOTTE

L’incendio alla Eredi Bertè dovrà ancora essere analizzato dalla Procura per provare a comprendere le ragioni - se dolose o colpose, prima di tutto - oltre allo stato di sicurezza del materiale di smaltimento che ieri si è temuto fosse molto pericoloso per l’ambiente e le comunità. Intervistato da Il Giorno, ha parlato il prefetto di Pavia che ha confermato come il rischio diossina sia ancora presente, con l’Arpa che deve effettuare tutti i controlli del caso a maggior ragione ora che le fiamme sono praticamente tutte spente: «Le notizie che mi hanno riferito i responsabili dell'Arpa - aveva detto il prefetto anche dopo lo scoppio del rogo - non sono troppo confortanti. Sta bruciando di tutto e c'è il rischio che si sviluppi diossina». Nelle prossime ore interverrà anche il procuratore per dare il via alle indagini interne alla ditta di smaltimento rifiuti che ha fatto tremare Mortara, a sole poche settimane dopo il rischio gravissimo per l’incendio divampato a Cormano, alle porte di Milano.

