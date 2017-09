Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord, Trump ‘segue’ Putin: lo scontro ora è più lontano?

Terza Guerra Mondiale, Donald Trump e Vladimir Putin

La terza guerra mondiale è più lontana? Le dichiarazioni rilasciate ieri in serata da Donald Trump sono per la prima volta in maniera convincente “vicine” a quelle che da settimane i leader di Cina e Russia spingono ad accogliere nella comunità internazionale, rispetto all’eventualità di uno scontro nucleare con la Corea del Nord. Putin ancora ieri ha ripetuto in un vertice con il presidente della Sud Corea Moon Jae-in, «Non dobbiamo mettere la Corea del Nord all'angolo, bisogna mantenere la lucidità, ulteriori sanzioni contro Pyongyang non risolveranno a nulla». Gli ha fatto eco anche il premier cinese Xi Jinping che nel colloquio telefonico con lo stesso Trump pare abbia ripetuto che «la Cina è determinata a perseguire la denuclearizzazione della penisola coreana con una soluzione possibile attraverso il dialogo e i mezzi pacifici». Sia con Xi Jinping che in seguito con la premier inglese Theresa May, il presidente degli Stati Uniti d’America ha affermato che le opzioni sono tutte in campo ancora, ma - questa la vera novità - «l’azione militare non è più la prima scelta». Un piccolo passo verso la diplomazia e un deciso passo verso l’allontanamento della terza guerra mondiale? Ancora non lo sappiamo, ma di certo è un passo di avvicinamento tra la Cina, gli Usa e la Russia, un elemento mai banale (almeno a livello pubblico).

PUTIN NON RICONOSCE STATUS NUCLEARE A PYONGYANG

Vladimir Putin, in colloquio bilaterale con l’omologo sudcoreano Moon Jae-in ha ribadito con forza che la Corea del Nord non sarà riconosciuta una vera potenza nucleare: una presa di posizione che sullo scacchiere complesso e allarmante di un possibile guerra mondiale, suona come un assist a Trump e un tentato riavvicinamento delle due super potenze mondiali. «Ho confermato al signor Moon Jae-in la nostra posizione di principio: non riconosceremo lo status nucleare della Corea del Nord». L’avviso di Putin, oltre a ribadire un buon rapporto con la Corea del Sud, segue quanto Trump ha sempre richiesto agli Stati vicini a Pyongyang, ovvero di non concedere sconti o “favori” ad una potenza di fatto impermeata su logiche di regime. «Il programma missilistico-nucleare di Pyongyang viola in modo pesante le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza Onu, mina il regime di non proliferazione e rappresenta una minaccia per l'Asia nord-orientale», conclude Putin a Vladivostok, confermando però che il dialogo resta la via principale per scardinare le tensioni internazionali attorno alla Corea del Nord.

