URAGANO IRMA/ Video, Caraibi devastati con morti: distrutta Barbuda, allarme Florida e Miami Beach evacuata

Il Mar dei Caraibi, le isole meravigliose, la Florida e ora anche Miami Beach vivono nel terrore dell’Uragano Irma: pochi giorni dopo Harvey (era sulla costa del Pacifico), ora quest’ultimo tremendo fenomenico meteorologico sta sconquassando gli Stati Uniti d’America. È salito a 10 il bilancio dei morti per Irma sulla costa atlantica nelle sole ultime ore, ma a gridare al disastro nazionale stanno gridando tre isole su tutti nella meraviglia dei Mar dei Caraibi: Barbuda è praticamente distrutta, il 90% delle strutture è venuto giù con il passaggio dell’uragano anche se per fortuna la popolazione era da ore in evacuazione proprio per i rischi allarmanti. Ora il pericolo si sposta verso la Florida dove è atteso il passaggio della tempesta atlantica: i supermercati sono stati presi d'assalto, le autorità hanno ordinato l'evacuazione di Miami Beach e delle località vicine, con tantissimi anche supermiliardiari che si stanno riparando nelle cantine anti-atomiche e anti-uragano (come il patron di Virgin, Richard Branson). Il sindaco di Miami Beach intanto, definendo Irma «un uragano nucleare», aveva già fatto appello ai residenti ad «andare via subito”. Il timore è avere in quella stessa zona devastazioni superiori a quelle del 1992 causate dall'uragano Andrew: l’uragano mette in allarme anche Porto Rico, con metà della popolazione già senza elettricità da ore per il blackout generato da Irma.

DISTRUTTE SAINT MARTIN E SAINT BARTHELEMY

Come riporta Tg Com24 questa mattina, secondo le prime stime dell’Onu il rischio per questo tremendo uragano Irma è che possano essere colpite complessivamente 37 milioni di persone tra evacuati, danneggiati, feriti e pre-allarmati. Governi internazionali, il Fmi e la Nato sono pronti a lasciare donazioni e aiuti concreti alle popolazioni colpite da Katrina, mentre intanto inizia l’orrendo conto e bilancio dei morti. Per ora accertati sono 10, praticamente tutti nelle due isole francesi di Saint Martin e Saint Barthelemy, in pieno Mar dei Caraibi: Macron ieri ha parlato di emergenza gravissima in tutte e due le Isole, con Irma che a spirato venti oltre i 300 km orari inimmaginabili per chi non ha visto nulla del genere. Addirittura un bimbo di 2 anni è morto mentre la famiglia tentava inutilmente di abbandonare l’area con l’arrivo della tempesta tropicale: Browne (primo ministro di Antigua e Barbuda) ha dichiarato alla Bbc di «aver assistito ad una distruzione totale e che metà della popolazione non ha più un tetto. Si tratta di una chiara conseguenza del cambiamento climatico che riguarda anche i Caraibi».

