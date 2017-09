8 settembre 1943/ Accadde oggi: Badoglio proclama l'Armistizio, ma i tedeschi invadono l'Italia

8 settembre 1943, il proclama di armistizio di Badoglio

L'8 settembre 1943 è il giorno dell'inizio del riscatto dell'Italia: questa la data in cui venne annunciata la firma dell'Armistizio con gli Alleati della seconda guerra mondiale e in cui cominciò la Resistenza. Alle 19.45, un'ora dopo il proclama del generale Dwight Eisenhower da Radio Algeri, Pietro Badoglio annunciò alla popolazione l'entrata in vigore dell'armistizio di Cassibile, firmato con gli angloamericani cinque giorni prima. «Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla Nazione, ha chiesto un armistizio», disse Badoglio, specificando che la richiesta era stata accolta. L'esercito, colto di sorpresa dall'annuncio, rimase senza ordini e piani da seguire. Il mattino successivo il maresciallo, il Re, la regina e il principe ereditario scapparono da Roma per raggiungere Brindisi e mettersi in salvo sotto la protezione dell'esercito Alleato, mentre i tedeschi, approfittando della situazione, occuparono tutti i centri nevralgici del paese.

RITROVATI DIARI DEL GENERALE MARIO ROATTA

Dopo l'Armistizio non si fece attendere la ritorsione da parte degli ex-alleati tedeschi: fu subito attivata l'Operazione Achse, cioè l'occupazione militare di tutta la penisola italiana. Uno dei protagonisti più discussi dell'8 settembre e del periodo del Governo brindisino è il generale Mario Roatta, Capo di Stato maggiore dell'Esercito italiano, membro del Consiglio della Corona. A quasi cinquant'anni dalla sua morte è stato ritrovato il suo archivio segreto: dal diario emergono il caos dei comandi delle Forze Armate, le incertezze del Re, che era pronto a smentire il governo sull'Armistizio, la mancanza di informazioni che avevano i vertici militari e politici su quello che stava accadendo a Roma o nei Balcani, dove si consumò la tragedia di Cefalonia. Ma ci sono elementi interessanti anche sulle trattative con Eisenhower per il cosiddetto "Armistizio lungo", indizi sui complicati rapporti con i nuovi alleati, i dettagli privati e quotidiani del governo provvisorio a Brindisi. Il generale Roatta venne accusato di crimini di guerra dal governo jugoslavo, il maresciallo Tito volle la sua testa e Badoglio la servì loro su un piatto d'argento sotto la pressione degli alleati.

