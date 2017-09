AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A7 (ultime notizie, oggi 8 settembre 2017)

Traffico autostrade - La Presse

C'è stato purtroppo un brutto incidente nella notte sull'A7 Milano-Serravalle-Genova come riportato dal portale istituzionale Autostrade.it. Questo ha portato alla chiusura del tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto fino alle tre di mattina al chilometro 125.8 direzione Genova proprio per permettere agli addetti ai lavori di autostrade per l'Italia di ripristinare la strada per l'incidente in questione. Non sono state rese note né le dinamiche dell'incidente e nemmeno se ci siano stati feriti più o meno gravi, informazioni che dovrebbero arrivare nella giornata di oggi. Il consiglio per chi andrà a prendere questo tratto d'autostrada sarà molto importante consultare il portale istituzionale dove possiamo assistere ad aggiornamenti in tempo reale e dove arrivano anche consigli che possono portarci ad evitare eventuali ingorghi legati al traffico. Sicuramente è stato importante l'impegno degli addetti ai lavori che hanno come al solito svolto con grande attenzione il loro lavoro.

CANTIERI DURANTE LA NOTTE

Sulle autostrade italiane sono stati diversi i cantieri di lavoro aperti per cercare di sistemare problemi che rendono difficile la viabilità. Per questo è sempre a disposizione il portale istituzionale Autostrade.it che offre diverse soluzioni e informazioni utili per chi viaggia in automobile. Partiamo dall'A7 Milano-Serravalle-Genova dove troveremo fino alle ore sei chiuso al chilometro 100.7 direzione Genova tra Vignole Borbera e Isola del Cantone. Passiamo all'A8 Milano-Varese dove invece al chilometro 31.9 sarà chiuso il tratto tra Solbiate e Gallarate nord però fino alle ore cinque. Invece sempre fino alle sei sarà chiuso sull'A24 Roma-Teramo al chilometro 33.2 direzione Roma il tratto tra Carsoli-Oricola e Vicovaro-Mandela. Nelle prossime ore potrebbero arrivare delle novità importanti per queste tre situazioni anche se visti gli orari di riapertura non dovrebbero esserci poi troppi problemi nella mattinata.

