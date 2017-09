BULLISMO/ Un ragazzo violentato con un ombrello dai compagni: le scuole sono sempre meno sicure?

Ancora un caso di bullismo a Torino

Ancora un grave caso di bullismo, come riportato dal quotidiano torinese La Stampa. Un ragazzo è stato preso di mira dai compagni di scuola in maniera feroce, tanto da essere costretto a vessazioni di ogni tipo che andavano dall’essere costretto a mangiare escrementi di cane, fino a pepe a manciate e lumache vive. Prove disgustose che provocavano terrore nel proprio ragazzo, ma ai bulli non è bastato, tanto da arrivare ad abusare del ragazzo nella propria camera con un ombrello. E’ stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e permesso al giovane di denunciare i due aguzzini, che gli stavano rendendo la vita impossibile. E vista la gravità delle crudeltà inflitte, i due bulli sono finiti davanti a un giudice, tanto da rischiare ora una dura condanna per abusi sessuali. Una storia che purtroppo diventa sempre più frequente nelle scuole italiane, dove i ragazzi spesso non sono protetti come si dovrebbe e soprattutto vengono lasciati soli coi loro terribili segreti, finché non trovano la forza per confessare.

LA DENUNCIA DELL'AVVOCATO

Ad esprimersi riguardo i gravi atti di bullismo subiti dal giovane sono stati i genitori e l’avvocato Giovanna Musone, che ha portato davanti al giudice le prove degli abusi subiti dal ragazzo. “All' epoca, il ragazzo era minorenne. Con grande fatica, ha denunciato episodi molto pesanti, violenze fisiche e psicologiche gravissime. Mi auguro che il tribunale riesca a dare una risposta adeguata” ha spiegato l’avvocato, mentre i genitori non si sono accorti inizialmente di nulla, spiegando la cosa a causa del carattere molto timido e introverso del loro figlio. Sin troppo, tanto che il padre aveva intuito qualcosa. “Mi sembri Pinocchio, accompagnato dal Gatto e la Volpe” gli aveva detto, comprendendo che la compagnia degli altri due ragazzi non fosse proprio gradita. Ma la situazione è degenerata tanto che il ragazzo, prima di denunciare, è scappato di casa ed ha minacciato anche il suicidio. I gesti finali prima dell’esplosione di un calderone che ha messo di fronte alla gravità dei loro atti i bulli.

