Estrazione/ Eurojackpot, oggi n. 36/2017: i numeri vincenti! (8 settembre)

Nuovo appuntamento con Eurojackpot, che stasera torna con la seconda estrazione di settembre. Come ogni venerdì, usciranno i numeri vincenti per un jackpot sempre milionario, perché anche quando viene vinto riparte sempre da 10 milioni di euro, crescendo rapidamente ad ogni concorso. La sfida con il resto d'Europa vale 22 milioni di euro, in palio per tutti gli appassionati dei 17 Paesi in gara. Un gran bel bottino, tenendo conto anche della facilità di questo concorso: basta scegliere 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 per una schedina dal costo di due euro che può essere giocata in ricevitoria o online. Per vincere, dunque, bisogna realizzare il 5+2: così si fa la storia di Eurojackpot. Ma non è l'unico modo per vincere: sono ben 12 le categoria di vincita, si va dal 5+2 al 2+1. Lo sanno bene i due fortunati che hanno realizzato il 5+1 con l'estrazione della settimana scorsa, visto che hanno vinto 642.089,40 euro a testa.

L'ultima straordinaria vincita ad Eurojackpot è stata realizzata a fine agosto, quando in Norvegia è stato fatto il 5+2 da oltre 47 milioni di euro. Così la Norvegia ha conquistato il secondo montepremi europeo della sua storia. La fortuna, però, tende a fare tante visite dopo l'estrazione, per questo va seguita con particolare attenzione. Soprattutto in Italia, visto che la vincita più alta è stata di 2.962,30 euro grazie al 4+2. Si può fare sicuramente meglio oggi: questo l'obiettivo per tingere con il tricolore l'estrazione odierna di Eurojackpot. Siete carichi in vista dell'appuntamento di stasera? Dovrete esserlo soprattutto di sogni e progetti, visto che potreste essere tra i fortunati vincitori. Prima però vi ricordiamo è andata l'ultima estrazione, quindi ecco quanto accaduto la scorsa settimana. I numeri vincenti di Eurojackpot dell'ultima estrazione sono stati: 3-4-9-19-28, Euronumeri 1-7. La sfida continua oggi, venerdì 8 settembre. Quale dei 17 Paesi europei sarà il prossimo a salire in cima al podio? Buona fortuna!

