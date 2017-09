INCIDENTE STRADALE/ Santeramo, scontro tra due auto: un ferito in codice rosso (oggi, 8 settembre)

Incidente stradale, le ultime notizie (Foto: LaPresse)

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla provinciale che collega Santeramo a Matera. Sono due le vetture coinvolte nel sinistro, una Kia e una Fiat Bravo, che si sono scontrate nei pressi di Santeramo, nelle vicinanze del bosco della Parata. La circolazione stradale è stata interdetta a causa della presenza delle vetture sulla careggiata. Sul posto poi sono intervenute le unità della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco. Il bilancio parla di cinque feriti, tre santeramani e due altamurani. Tutti sono stati trasportati in codice rosso in ospedale: sono stati dislocati tra l'ospedale della Murgia e il Miulli. Da ricostruire la dinamica dell'incidente stradale. Non è il primo incidente che si verifica sulla strada che collega Santeramo ad Altamura: nelle scorse settimane ne è avvenuto uno tra una Fiat 500 con a bordo due persone e un'Alfa Romeo con a bordo una sola persona. La collisione tra i due mezzi provocò fortunatamente solo feriti, ma il conducente della 500 venne trasportato in ospedale in codice rosso.

FOGGIA, SCONTRO FRONTALE: 27ENNE MUORE SUL COLPO

Un giovane di 27 anni è invece morto nella serata di ieri a Foggia a causa di un incidente stradale avvenuto in via San Severo. La vittima, Antonio Pio Di Bari, era a bordo di uno scooter: ha perso la vita dopo essersi scontrato frontalmente con un'auto, una Alfa Mito, che stava percorrendo la strada in direzione opposta di marcia. Violentissimo l'urto: il conducente della moto è morto sul colpo a causa del grave trauma riportato nell'incidente stradale, le cui cause sono ancora da accertare. Spettacolo raccapricciante per i soccorritori del 118 quando sono giunti sul posto: il corpo del giovane era immerso in un lago di sangue, la sua moto poco distante ridotta ad un mucchio di rottami, pezzi di lamiere sparsi dovunque sull'asfalto. Sulla strada oltre alla moto, scivolata sull'asfalto per diversi metri, anche il casco e le scarpe indossate dal ragazzo. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, una delle cause dell'incidente stradale potrebbe essere una mancata precedenza, ma questa ipotesi non è stata ancora confermata.

