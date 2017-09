Litiga con l'ex e si aggrappa alla sua auto/ Napoli, morta una 24enne: arrestato il ragazzo

Immagine di repertorio

Una lite con l'ex fidanzato si è trasformata in tragedia per una giovane della provincia di Napoli, Alessandra Madonna, morta a soli 24 anni. A riportare le tappe di questa triste vicenda è il quotidiano Napoli FanPage: la 24enne di Melito, nel Napoletano, è arrivata nel vicino ospedale "San Giuliano" con lesioni gravissime dopo aver avuto un acceso litigio con l'ex fidanzato, suo coetaneo. Ad accompagnarla sarebbe stato proprio il giovane. Le sue condizioni, tuttavia, sono apparse subito così disperate che per la giovane non c'è stato nulla da fare, andando incontro alla morte. Alla base della discussione, stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti, ci sarebbe la decisione del giovane di interrompere la loro relazione. Per tale ragione la vittima si sarebbe aggrappata alla portiera dell'auto guidata dall'ex. Lui però, non si sarebbe fermato trascinandola così per un lungo tratto di via Pavese, a Mugnano di Napoli, dove si è consumata la tragedia.

UNA TRAGICA FATALITÀ?

Alessandra Madonna, ballerina 24enne, presumibilmente stava tentando la sua ultima carta nella speranza di riconquistare l'ex compagno, suo coetaneo. Per questo, secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, si sarebbe recata sotto casa del giovane proprio mentre quest'ultimo stava entrando nella sua auto. Dopo presumibilmente una lite tra i due, lei si sarebbe aggrappata allo sportello della vettura mentre lui avrebbe continuato a procedere trascinandola così per un lungo tratto di strada, prima che la giovane si accasciasse a terra ormai priva di sensi. E' stato lo stesso ex fidanzato, dopo essersi accorto di tutto, ad averla quindi accompagnata in ospedale. Al suo arrivo la 24enne appariva già in gravissime condizioni, venendo così ricoverata in prognosi riservata, in pericolo di vita a causa delle copiose fratture riportate. Nella tarda mattinata di oggi, però, è spirata. Sul luogo della tragedia sono prontamente intervenuti i Carabinieri che hanno eseguito l'arresto del ragazzo, inizialmente per lesioni personali gravissime. Ora però, in seguito alla morte dell'ex, il capo di imputazione sarà destinato a mutare. Il giovane è attualmente ai domiciliari in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, mentre la sua auto è stata posta sotto sequestro. Stando a quanto raccolto dai Carabinieri, pare che in passato non ci fosse stati mai segni di violenza all'interno della coppia. E' possibile, dunque, che la tragedia sia avvenuta per un'assurda fatalità.

