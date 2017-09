METEO/ Sarà una giornata variabile su tutto il paese, weekend di temporali (oggi, 8 settembre 2017)

Meteo, Nuvole - La Presse

Sarà un periodo dal punto di vista delle previsioni del meteo piuttosto instabile per quanto riguarda il nostro paese. Da anni non accadeva una situazione di dinamicità atmosferica come quest'anno, lo riporta IlMeteo.it che sottolinea come presto potrebbero esserci diverse situazioni di allerta meteo in diverse zone del nostro paese. La situazione potrebbe precipitare nel weekend quando vedremo i problemi legati al meteo anche aumentare. Nonostante questo le temperature non dovrebbero variare più di tanto se si escludono i momenti in cui vedremmo molte forti precipitazioni. Sicuramente però è un momento in cui le situazioni diventano molto difficili da prevedere e c'è da tenere d'occhio anche all'escursione termica. Staremo a vedere quello che accadrà nelle prossime ore, anche se c'è da dire che in alcune zone del nostro paese ci potremo godere ancora il sole e anche la fine di questa estate che è stata davvero molto calda.

GIORNATA VARIA SU TUTTO IL PAESE

Le previsioni meteo ci parlano per la giornata di oggi, venerdì 8 settembre 2017, come molto varia sotto il punto di vista meteorologico. Si parte dalla mattina quando vedremo pioggia sparsa su tutto il nord, con fenomeni però anche sulla parte alta della Calabria e il sud della Puglia. L'unica circostanza di temporale però si vedrà nelle Marche. Nel pomeriggio questa forte perturbazione si sposterà nel centro della Toscana con pioggia sparsa ancora al nord e ancora su Calabria e Puglia. Le correnti, così come i venti, si tireranno da nord verso sud sul versante tirrenico mentre saliranno da sud verso nord su quello adriatico. Il mare sarà piuttosto mosso un po' ovunque con le temperature che saranno variabili. Le minime le registreremo attorno ai sedici gradi centigradi su Aosta e Perugia nella mattinata mentre quelle massime si vedranno con trenta su Bari nel pomeriggio. Attenzione al mare mosso un po' ovunque con una giornata che non consiglia il mare nemmeno laddove ci sarà cielo sereno.

