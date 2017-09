Natività della Beata Vergine Maria/ Santo del giorno, l’8 settembre si celebra la nascita di Maria

Santo del giorno: la natività della Beata Vergine Maria

IL SIGNIFICATO DELLA FESTA

L'8 settembre le Chiese d'Occidente e quelle d'Oriente celebrano la Nascita della Beata Vergine Maria, la madre del Signore di tutti i cristiani, Gesù Cristo. La data deriva dal Protovangelo di Giacomo, che parla della nascita della Beata Vergine Maria a Gerusalemme, nella casa di Anna e Gioacchino. Proprio in questo posto nel IV secolo fu costruita la Basilicata di Santa Anna in cui il giorno dell'8 settembre veniva celebrata la Natività della Beata Vergine Maria. Successivamente questa festa si è estesa a Costantinopoli per essere introdotta in Occidente da Sergio I. La Natività della Beata Vergine Maria ha anche numerosi altri significati, tra cui la comparsa al mondo di un'Umanità Nuova, rinata, con un cuore di carne piuttosto che un cuore di pietra. Il giorno è davvero speciale poiché unisce in preghiera gli ortodossi, gli uniati e i cattolici romani: tutti i cristiani ricordano la festa della Natività della Beata Vergine Maria con uguale audacia e interesse. Per la Chiesa ortodossa, rientra tra le 12 feste maggiori, mentre nella tradizione agricola cattolica questa festa coincide con il termine del periodo estivo e dei raccolti. Molte Chiese italiane, nonché straniere, cattoliche e ortodosse, sono dedicate alla Natività della Beata Vergine Maria. Inoltre è una festa celebrata in moltissime località cattoliche. La festa è celebrata praticamente in tutte le Chiese dedicate alla Beata Vergine. Delle maggiori Chiese italiane, il Duomo di Milano è dedicato a Maria Nascente.

DOVE VIENE CELEBRATA

Alla Beata Vergine Maria sono dedicate numerose feste e sagre, particolarmente nell'area della Lombardia, dove è diffuso il culto della Maria Nascente (detto anche Maria Bambina). La devozione popolare a questa figura santa negli anni Settanta è sfociata nell'imposizione alle giovani bambine del nome di Bambina. Tra le altre città, la festa dell'8 settembre si celebra a Petralia Sottana, dove viene svolta una processione con la fiaccolata notturna e una fiera di bestiame. In Liguria la festa si celebra a Masone con una processione e la fiera del bestiame. In Campania, invece, la festa della Natività viene celebrata con una processione nella cittadina di Lone. Un'altra sagra si tiene nella città di Atrani, sempre in Campania: dopo la solenne liturgia presso la Chiesa di Santa Maria, si da il via alla festa del cibo.



La Natività della Beata Vergine Maria è una festa patronale della città di Vicenza. Qui, la Madonna di Monte Berico (Beata Vergine Maria, per l'appunto) viene celebrata l'8 settembre di ogni anno ricordando la nascita della Madre del Salvatore. Tuttavia, la Beata Vergine Maria è diventata patrono della città di Vicenza soltanto negli anni 70 del ventesimo secolo per opera del vescovo di Vincenza, monsignor Arnoldo Onisto dopo la raccolta dei comuni voti e l'elezione della Beata Vergine Maria a patrona unica e principale presso la Diocesi vicentina e Dio della Città. Ogni anno in occasione della festa patronale si tengono feste e sagre completamente dedicate alla Madre di Gesù. La Beata Vergine Maria compare anche nelle rappresentazioni e nei simboli della città.

GLI ALTRI SANTI E BEATI DI OGGI

Oltre alla Natività della Beata Vergine Maria, l'8 settembre di ogni anno vengono celebrati anche altri Santi, Beati e Martiri, d'importanza leggermente minore per il culto cattolico. Tra i più importanti val la pena ricorda il beato Adamo Bargielski, i Santi Natalia e Adriano (Martiri e Sposi), San Conbiniano, Santo Fauso e Santo Ammonio, Sant'Isacco, San Giusto, San Pietro di Chavanon, San Sergio I e San Tommaso di Villanova.

