PELLEGRINAGGIO SAN RICCARDO PAMPURI/ Milano-Trivolzio: “lieti camminiamo perché Tu Cristo, vivi” (9 settembre)

Pellegrinaggio Milano-Trivolzio verso san Riccardo Pampuri (Facebook)

“Lieti camminiamo perché tu, o Cristo, vivi”: domani 9 settembre 2017 si tiene l’ormai tradizionale Pellegrinaggio Milano-Trivolzio dedicato alla figura e alla preghiera di San Riccardo Pampuri. È il 15esimo anno consecutivo che la Comunità Cristiana nata dalla guida e testimonianza di Don Carlo Casati, a Milano quartiere QT8, si riunisce prima dell’inizio dell’anno scolastico per un pellegrinaggio a piedi fino alla terra natale del Santo vissuto e operante come medico proprio a Trivolzio (tra Milano e Pavia). Per la quindicesima volta quest’anno Don Carlo, i suoi parrocchiani e i suoi amici affronteranno i poco meno di 20 km che separano Assago da Trivolzio, col passo scandito dalla recita del Rosario, dall’ascolto delle intercessioni e delle testimonianze per dare «un nuovo slancio alla ripresa degli studi e all’attività lavorativa dopo le vacanze estive» come recita il portale online dedicato al Pellegrinaggio da San Riccardo. È una tradizione che si snoda ormai da tanti anni lungo le strade della Bassa Padana nata proprio con l’intenzione di offrire il sacrificio del cammino e dedicare la propria personale fatica quotidiana all’intercessione del Santo cristiano nato, vissuto e morto per testimoniare la fede al servizio dei più poveri e dei malati.

«Voglio servirti mio Dio, per l’avvenire, con perseveranza e amore sommo: nei miei superiori, nei confratelli, nei malati tuoi prediletti; dammi grazia di servirli come servissi Te», con queste parole Erminio Pampuri chiese nel lontano 1928 di entrare a far parte dell’Ordine per l’Assistenza agli infermi tra in Fatebenefratelli. Assume il nome di Riccardo in onore del parroco di Trivolzio sua guida spirituale: purtroppo ancora giovane diventa assai fragile di salute, divorato dalla pleurite e dalla febbre. Muore il 1° maggio 1930: da allora la Chiesa, dopo anche la canonizzazione voluta da San Giovanni Paolo II, Trivolzio è meta di pellegrinaggi grazie ai tanti piccoli o grandi miracoli che San Riccardo ha compiuto nel corso degli anni.

ORARIO, PARTENZA E PERCORSO

«Ci sono poi coppie che ottengono la nascita di figli, ci sono giovani e ragazze che non solo ottengono aiuto per gli esami o per il lavoro, ma anche per trovare il compagno o la compagna giusta per tutta la vita. In particolare moltissimi vengono a chiedere aiuto per capire il piano che Dio ha su di loro e corrispondere al suo disegno»: con questi obiettivi e con queste “offerte” nel cuore il popolo che si muove ogni anno da Milano a Trivolzio è sempre più numeroso. Sul fronte dell’organizzazione anche quest’anno il pellegrinaggio si snoderà con pochi e semplici gesti: si parte domani mattina alle ore 7 da Assago, all’incrocio con l’alzaia del Naviglio con Via San Bernardo. Il cammino durerà non più di 3-4 ore e dopo l’arrivo è prevista la Santa Messa conclusiva presso la Chiesa di Trivolzio, alle ore 12 in punto. A questo indirizzo online trovate poi tutto il libretto che servirà durante il Pellegrinaggio e dove troverete scandite preghiere, rosari e canti della tradizione cristiana con alcuni pensieri scritti in questi anni da Don Carlo Casati, parroco storico della comunità di QT8.

Qui invece si trova l’intero percorso di cammino che si terrà domani mattina lungo il tragitto di circa 20 km da Milano fino a Trivolzio: a tutti i partecipanti che si sono iscritti in questi giorni al Pellegrinaggio di San Riccardo Pampuri, la frase che è stata consegnata loro e che troviamo anche sul portale online dell’iniziativa, riguarda un pensiero di Papa Francesco rivolto proprio al tema importante del pellegrinaggio religioso. «Il pellegrinaggio é un simbolo della vita. Se una persona non cammina e rimane ferma, non serve, non fa nulla. Canta e cammina e se sei caduto, alzati: c’é la carezza della misericordia di Gesù che perdona tutto, e lì é la gioia, la gioia di quell’incontro con Gesù».

© Riproduzione Riservata.