SCIOPERO AEROPORTI/ Oggi 8 settembre, protesta scali Firenze e Sassari: info e orari (ultime notizie)

Sciopero oggi (LaPresse)

Giornata di sciopero oggi in due aeroporti italiani importanti come quello di Firenze e di Sassari: disagi previsti dunque per i vari turisti da e verso la Toscana e la Sardegna: i servizi aeroportuali, soprattutto nella città fiorentina sono a rischio falle ore 13 fino alle 17 di questo pomeriggio. È previsto infatti un presidio del lavoratori indetto dai sindacati nazionali Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti, assiema anche a Ugl. È richiesto con questa protesta il blocco delle esternalizzazioni, l’adeguamento dell’organico carente e l’applicazione completa del Contratto Nazionale. «Sciopero di quattro ore, venerdì 8 settembre all'aeroporto di Firenze, indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl contro le esternalizzazioni e per "uno stipendio e diritti simili a fronte di un lavoro simile, per tutti i lavoratori operanti in modo diretto o indiretto, in Toscana Aeroporti Firenze», recita il bollettino emesso dai sindacati per la protesta oggi a Firenze. La critica mossa da alcuni mesi sul fronte degli stipendi è ora arrivata alle estreme conseguenze: «Il conflitto sindacale che apriamo ha per obiettivi, anzitutto, uno stipendio e diritti simili a fronte di un lavoro simile, per tutti i lavoratori operanti in modo diretto o indiretto, in Toscana Aeroporti Firenze; un più regolato ed equo controllo di tutte le esternalizzazioni; lo sviluppo della occupazione poiché, pur avendo proceduto a numerose stabilizzazioni, richiediamo un forte adeguamento dell'organico, visto l'ampliamento del volume di traffico e dei passeggeri, sia a Firenze sia a Pisa. Sara' un confronto forse aspro. Pensiamo, però, che sia giusto e possibile raggiungere un obiettivo sia di carattere occupazionale sia salariale sia normativo in una società che gode di eccellente salute e presenta forti utili netti di bilancio», scrivono ancora i sindacati congiunti.

PROTESTA ANCHE ALL’AEROPORTO DI SASSARI

Per quanto riguarda i dettagli delle proteste di oggi negli scali predetti, a Firenze sciopera il Personale Soc. Toscana Aeroporti si per le sigle private che per quelle nazionali ufficiali; per quanto riguarda invece lo sciopero indetto dal personale Soc. Sogeeal di Sassari, si fermano i lavoratori dei sindacati OSP FILT-CGIL/UILT-UIL/UGL T.A.. Gli orari della protesta sono gli stessi dei colleghi fiorentini, sempre per 4 ore dalle 13 fino alle 17. Non sono previste, in nessuno dei due casi di sciopero, allarmanti disservizi per quanto riguarda i voli e i controlli ai check-in. Nella giornata di domani medesimo sciopero nelle modalità presso lo scalo di Verona Villafranca, sempre senza coinvolgimenti sui voli in arrivo e in partenza presso l’aeroporto veneto.

