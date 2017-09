Saluto al Card. Angelo Scola/ Duomo Milano, diretta streaming video S.Messa: “grazie a tutti!”

Cardinal Angelo Scola, saluto in Duomo di Milano (Lapresse)

Con queste parole il Cardinale Angelo Scola ha voluto salutare la città di Milano in attesa della Santa Messa di commiato questa sera alle ore 21 in Duomo, nel giorno della Solennità della Natività della Beata Vergine Maria: «Maria, Aurora dell’innocenza, nata nell’amore di Dio e degli uomini, e solo per questo bell’amore vissuta, continua a proteggere sotto il Tuo manto tutti noi, così fragili e miseri. Portaci a Gesù. Tuo figlio ci custodisca come per il passato e ci conservi con la Sua grazia fino alla fine». La città di Milano si prepara a salutare il Cardinale che in questi anni ha raccolto l’eredità di Martini e Tettamanzi, dando una sua precisa impronta mista tra la sapiente e profonda conoscenza teologica della fede e una semplicità di comunicazione del Vangelo di Cristo, della gioia di essere cristiani e nello stesso tempo della fatica estrema che l’umanità è colta di fronte alle prove difficili che la vita richiede. Ad esempio, di fronte all’ultimo terribile attentato che ha colpito la città di Barcellona, il pensiero e il giudizio di Scola fu uno dei più illuminati e meno banali di fronte al terrore e alla sfida apparentemente impossibile del male: «Sconfiggeremo il terrorismo se la nostra risposta partirà dalle radici vitali dell’educazione, cultura e fede. Qui sta la nostra speranza. Non possiamo fermarci all’indignazione e alla paura, pure ben comprensibili. Tutti, l’Europa in particolare, dobbiamo rimetterci al lavoro».

COME SEGUIRE LA SANTA MESSA IN DUOMO

«Grazie a tutti. Celebrazione di congedo in Duomo ore 21 Natività della Vergine Maria», ha scritto»: con questo breve tweet il Cardinale Angelo Scola dà appuntamento questa sera a tutta la città di Milano per salutare, augurare il meglio e pregare insieme per l’arrivo del nuovo Arcivescovo Mario Delpini che farà il suo ingresso ufficiale domenica 24 settembre 2017. Questa sera il cardinale Scola presiederà la celebrazione del Pontificale nella Solennità della Natività della Beata Vergine Maria: con diretta su Chiesa Tv (canale 195), Radio Marconi, RadioMater, Chiesadimilano e Twitter. Sarà disponibile anche il collegamento in video streaming con il canale YouTube della Chiesa di Milano che dovrebbe trasmettere l’intera diretta a partire dalle 21. «In questa occasione la Chiesa ambrosiana esprimerà al cardinale Scola la propria gratitudine per i suoi 6 anni di episcopato. Lasciata la guida della Diocesi, il cardinale Scola risiederà poi nella casa canonica di Imberido (Oggiono, Lc), vicino al suo paese natale, Malgrate», spiega la Curia di Milano nel suo salutare l’opera e la paternità di Scola verso tutta l’Arcidiocesi. Il vescovo Paolo Martinelli - Ausiliare e Vicario Episcopale - ha voluto scrivere un breve pensiero, pubblicato sul sito della diocesi, proprio per il commiato ad un grande cardinale come Angelo Scola: «Centrale nel suo magistero appare subito il sostenere il popolo di Dio perché sappia vivere la propria missione in questo “cambiamento di epoca”. Qui sta il senso del costante richiamo ai quattro pilastri della comunità credente (cfr Atti 2,42-47): perseveranti nell’insegnamento degli apostoli; nella comunione, poiché «abbiamo in comune Cristo stesso»; nello spezzare del pane e nelle preghiere e nella tensione missionaria, per annunciare a tutti la bellezza dell’incontro con Cristo».

