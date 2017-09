TERREMOTO OGGI MESSICO/ INGV ultime scosse: Chiapas, sisma M8.1, crolli e morti (ore 9.40, 8 settembre)

Terremoto oggi (LaPresse)

Gravissimo terremoto avvenuto al largo del Messico questa mattina alle ore 6.49, al confine con il Guatemala: il grado di magnitudo registrato è addirittura di M 8.1 su scala Richter, una potenza devastante che per fortuna è giunta al largo dell’Oceano e ha ridotto fortemente la possibilità di crolli e vittime, che però comunque sono giunte in queste prime ore di ricerche post-sisma. La profondità del terremoto sotto il livello del mare è stata anche molto superficiale, elemento negativo nel conteggio dell’intensità provocata e delle vibrazioni emesse: a seguito del sisma, il più devastante dopo il terribile terremoto nel 1985, è stata diramata l’allerta tsunami. Finora si contano almeno 5 morti in Messico nello stato del Chiapas tra cui due bambini nello stato del Tabasco. I danni sono giunti anche in Guatemala anche perché le scosse di assestamento sono state anch’esse molto potenti, M 6.1 e M 5.8, praticamente come il sisma di Amatrice del 24 agosto 2016 per intenderci. Hanno colpito rispettivamente a 72 chilometri e a 121 chilometri a sudest di Salina Cruz, nello Stato messicano di Oaxaca: «effettuate evacuazioni precauzionali delle popolazioni che vivono sulle coste del pacifico di Messico, Ecuador, Nicaragua, Panama, Honduras e Guatemala dopo l'allerta tsunami», spiega il sito di Tg Com24.

ORA È ALLERTA TSUNAMI

A Città del Messico si è sentito eccome l’effetto del terremoto al largo della costa messicana, ed è stato scosso anche l’Angelo dell’Indipendenza, lo storico monumento sul Peseo nella capitale messicana. «Il governo messicano ha reso noto che le scuole nella capitale rimarranno chiuse per poter precedere ad una revisione delle infrastrutture», riporta l’Ansa. Ora si teme anche per l’allerta tsunami ancora in corso, dato che sono state avvistate già onde più alte di un metro: nelle prossime ore si saprà se il timore di una onda anomala potrà recare ancora più danni di quanto già non fatto dal terremoto di questa mattina. Il sisma si aggiunge ad un periodo fortemente critico per i fenomeni atmosferici, dove solo qualche centinaio di chilometri più a nord si sta assistendo alla devastazione in Florida e nel Mar dei Caraibi dell’uragano Irma.

© Riproduzione Riservata.