TERZA GUERRA MONDIALE/ “Nuovo lancio missile Corea del Nord il 9 settembre”: l’asse Putin-Trump lo eviterà?

L’asse (nuovo) Putin-Trump riuscirà ad evitare la terza guerra mondiale? Il fatto di avere, per ora almeno, Russia e Usa dalla stessa parte della barricata potrebbe essere una piccola garanzia in più sulla potenza di fuoco che potrebbe spaventare le mire nucleari della Corea del Nord. È anche vero che però, guardando alla Storia, anche quando Usa e Russia si sono trovate insieme non è che abbiamo proprio evitato scontri mondiali (la II^ WWW ne è una triste prova, ndr); resta però il tentativo, forte, da parte degli Usa di andare incontro alla proposta di dialogo della Russia, fermo restando che da lunedì’ vi saranno nuove sanzioni da parte dell’Onu contro Pyongyang che Putin continua a definire “inutili e dannose”. Al netto di tutto, il presidente russo ha ricordato ieri come «la volontà dell'attuale amministrazione americana di alleviare la tensione è molto positiva», auspicando che il buon senso prevalga a Washington e che la crisi venga risolta «attraverso i negoziati, come nel 2005». Intanto però è pronta subito una nuova minaccia al nuovo “asse” Mosca-Washington: secondo quanto ha affermato lo stesso presidente della Sud Corea, «La Corea del Nord è pronta a lanciare un nuovo missile balistico intercontinentale: lo farà il 9 settembre». Moon Jae-in è convinto, secondo fonti dell’intelligence di Seul, che « il lancio in programma il 9 settembre potrebbe essere caratterizzato per la prima volta da un angolo ordinario», che tradotto significa che potrebbe per la prima volta avere l’intenzione reale di colpire un obiettivo e non di esercitare un test balistico. È il momento di scongiurare lo scontro e la speranza è che l’asse Putin-Trump funzioni per davvero…

LA RUSSIA “DISINNESCA” LA GUERRA?

Ormai Vladimir Putin rappresenta tra i maggiori leader mondiali quello più “equilibrato”, almeno nella questione pre-guerra mondiale in Corea del Nord: per interessi ovviamente economici personali e per l’interesse anche più globale di non inserirsi in un conflitto nucleare (questione “abbastanza” seria, diciamo eufemisticamente) il leader russo spinge per scongiurare lo scontro e oggi si è detto del tutto convinto che la guerra non scoppierà. Almeno non sul Pacifico: «Sono certo che non si arriverà a un conflitto su larga scala soprattutto con le armi di distruzione di massa. Le parti in conflitto avranno abbastanza buon senso e consapevolezza delle loro responsabilità verso i popoli delle regioni, e saremo in grado di risolvere la questione con i mezzi diplomatici», ha affermato Putin durante una sessione plenaria dell’Eastern Economic Forum di Vladivostok. Cina, Usa e Onu, chi e come seguiranno Putin?

