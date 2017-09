AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: disagi sull'A10 (ultime notizie, oggi 9 settembre 2017)

Traffico - La Presse

La giornata di ieri è stata caratterizzata da un brutto incidente sull'A10 che ha portato a dei disagi difficili da accettare. Per più di dieci ore infatti mezza regione è stata a livello autostradale in balia del caos come ha sottolineato Il Secolo XIX. Si parla addirittura di diciassette chilometri di coda e traffico un po' ovunque. I disagi più importanti sono quelli verificati nelle gallerie dove l'aria è diventata impossibile da respirare a causa di tutti i motori accesi che hanno creato non pochi problemi. Anche il sole ha portato a delle difficoltà non indifferenti con molte persone che hanno deciso di abbandonare l'abitacolo per sedersi da qualche parte all'ombra. Sicuramente sono state diverse le emergenze per una giornata totalmente da dimenticare vista la presenza di una serie di difficoltà che si sono accumulate e hanno portato a una vera e propria allerta autostrade. Staremo a vedere quello che accadrà oggi e se la situazione si sistemerà.

TRAFFICO NELLA NOTTE

Sono diversi i tratti autostradali dove si è creato traffico nella notte come riporta il portale istituzionale Autostrade.it. Questo sarà uno strumento utile per la giornata di oggi, sabato 9 settembre 2017, perché si potrà così andare ad analizzare nel dettaglio le criticità perché il portale è aggiornato in tempo reale e offre anche diversi consigli. Si parte dall'A8 Milano-Varese dove al chilometro diciotto in direzione Milano si è evidenziata coda tra Busto Arsizio e Castellanza a causa di lavori in corso. Sull'A1 Milano-Bologna invece al chilometro 90.4 direzione Milano rimarrà chiusa fino alle ore sei l'uscita Fidenza e fino alle cinque sull'A8 Milano-Varese al chilometro diciotto direzione Milano sarà chiusa l'uscita di Castellanza. Staremo a vedere quali saranno gli aggiornamenti durante la giornata di oggi dove potremo vedere alcuni problemi legati al traffico.

