Americane violentate dai carabinieri/ Firenze, inquirenti: "c'è stato amplesso nel palazzo delle studentesse"

Immagini di repertorio (Foto da Lapresse)

Si stringe sempre di più il cerchio attorno ai due carabinieri accusati di aver violentato due studentesse americane a Firenze nella notte tra il 6 e il 7 settembre. I militari, secondo la versione delle ragazze, sarebbero stati chiamati dal titolare del locale di una discoteca per sedare alcuni disordini scoppiati all'interno del locale. Poi, si sarebbero offerti di riaccompagnare a casa le due studentesse con l'auto di servizio e qui, secondo le giovani americane, si sarebbe consumata la violenza. Un racconto che, secondo quanto riportato dall'Ansa, con il passare delle ore sembra essere sempre più avvalorato dai riscontri delle indagini. Nell'androne del palazzo in cui le due studentesse sono residenti in affitto, sono state infatti rinvenute tracce biologiche che sembrerebbero confermare l'avvenuto rapporto sessuale. Altre materiale biologico è stato ritrovato tra l'ingresso del palazzo e l'appartamento delle americane. Proprio una delle due presunte vittime aveva detto di essere stata violentata in quell'ambiente.

AUTO CARABINIERI FERMA PER 20 MINUTI

Ma non ci sono soltanto le tracce biologiche ad incastrare i carabinieri accusati di aver violentato le due studentesse americane a Firenze. Come riporta l'Ansa, infatti, due telecamere di videosorveglianza situate nei pressi dell'abitazione delle statunitensi, avrebbero immortalato l'arrivo dell'auto dei carabinieri e la successiva partenza dallo stabile. Tra un momento e l'altro sarebbero trascorsi 20 minuti: una sosta comunque non giustificata se è vero che i due militari avrebbero dovuto soltanto accompagnare a casa le due americane e poi tornare in servizio. Non è stato possibile attingere da altre telecamere poiché nella piazzetta antistante lo stabile abitato dalle due studentesse non ve ne sono di attive. La sensazione delle ultime ore, come confermato dalle indiscrezioni fatte filtrare dagli inquirenti, è che vi sia più di un elemento per credere che davvero le due studentesse americane abbiano subito la violenza che hanno denunciato.

