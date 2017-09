EX POLIZIOTTO UCCISO A SASSATE/ Trapani, sul corpo evidenti segni di aggressione a colpi di pietra

Trapani, ex poliziotto ucciso a sassate (Foto: LaPresse)

Mistero in provincia di Trapani, dove è stato trovato questa mattina il corpo senza vita di un ex poliziotto. Il cadavere è stato trovato nelle campagne di Petrosino, in contrada Ramisella a Petrosino, in un terreno di sua proprietà: si tratta di Salvatore Bilardello, 66enne in pensioni di Marsala, ma residente a Mazara del Vallo. L'uomo sarebbe stato ucciso con colpi di pietra nei pressi della sua abitazione estiva. I carabinieri di Marsala stanno effettuando i rilievi. Stando a quanto riportato da Meridionews, avrebbero lanciato l'allarme i familiari, perché l'uomo non avrebbe fatto rientro ieri a casa.

PETROSINO, OMICIDIO IN CONTRADA RAMISELLA

Sarebbe stato il cognato poco dopo la mezzanotte a trovare il cadavere di Salvatore Bolardello, su cui sarebbero evidenti i segni dell'aggressione subita a colpi di pietra. Al momento però non si conoscono né la dinamica dell'omicidio, né il movente. L'uomo, che aveva prestato servizio presso il commissariato di polizia di Mazara, lavorava nelle campagne. Gli inquirenti stanno indagando sulle modalità in cui è morto. Dopo il macabro ritrovamento sono cominciate le indagini alla ricerca dei primi riscontri.

