IMMIGRATO SFIDA AGENTI DELLA METRO/ Video, Roma:"Io ho il biglietto e non esco". Salvini: "Riportare ordine"

Immigrato fermato alla metro di Roma (Foto da Facebook)

Scene di oridinaria tensione alla stazione metropolitana di Roma, dove poche ore fa si è sfiorata la rissa tra un immigrato di chiare origini africane e alcuni agenti di sicurezza. Dalle immagini diffuse in un video da Matteo Salvini che è già diventato virale, si vede un ragazzo alle prese con gli agenti che chiedono conto del suo biglietto. L'audio non è dei migliori, la pronuncia del giovane - nella concitazione - anche meno. La prima impressione è che la security abbia fermato il giovane poiché pescato nell'atto di superare il tornello poiché sprovvisto di ticket. A chiarire la dinamica dell'accaduto con la descrizione a margine del video, è lo stesso leader della Lega Nord, secondo cui l'africano avrebbe tentato di salire a bordo di un treno senza essere in possesso del biglietto. Le immagini scorrono, la sicurezza è evidentemente in difficoltà nel contenere la rabbia di un colosso alto quasi due metri, che non ci sta a rinunciare alla possibilità del viaggio in metro. In suo soccorso dopo un po' arrivano dei connazionali, che prima tentano di sedare gli animi, poi gli passano un nuovo biglietto. Il ragazzo fa per timbrarlo, si reca all'apposita macchinetta, ma la sua è una finizione, parte la corsa verso i binari.

IL COMMENTO DI SALVINI

Una volta in prossimità del treno che è appena arrivato sui binari, l'immigrato non è ancora riuscito a togliersi di dosso la sicurezza. Gli animi si scaldano ulteriormente, iniziano gli spintoni. L'africano cerca di dileguarsi entrando sulla metro, ma il treno è fermo, probabilmente su indicazione stessa degli agenti. La gente all'interno dei vagoni è impaurita per l'accaduto. Qualcuno decide addirittura di scendere e aspettare la prossima corsa. Nel frattempo il colosso africano continua a proclamare le sue ragioni: "Io ho il biglietto e c'ho pure i soldi. E non esco! Perché non chiama la polizia". La tensione sale vertiginosamente. Le mani iniziano a mulinare in maniera pericolosa, fino a quando non intervengono altri poliziotti in borghese. In tutto ciò si inserisce il commento di Matteo Salvini, che su Facebook il video l'ha diffuso e ha così commentato:"VIDEO INCREDIBILE!!! QUESTO NEI TG NON VE LO FANNO VEDERE. Roma, pretende di salire sulla metro senza biglietto: "Non ho soldi... Non toccarmi... Vaffanculo... TI AMMAZZO!". Arroganza, insulti, violenza contro gli addetti alla sicurezza e le Forze dell'ordine. Voglio riportare in questo Paese, col vostro aiuto, ordine, regole e RISPETTO! #stopinvasione".

