Incidente stradale/ Roma, perde controllo dell'auto: 20enne muore sul colpo (oggi, 9 settembre)

Nella notte è avvenuto un drammatico incidente stradale a Roma, in viale Tor di Quinto. All'alba di oggi, sabato 9 settembre, un ragazzo di 20 anni di Bracciano è morto. Il giovane era a bordo di una Volkswager Polo in compagnia di due donne. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un incidente autonomo, quindi non sarebbero coinvolte altre vetture. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia locale di Roma dei gruppi Cassia e Sapienza. Dai primi rilievi scientifici effettuati dal gruppo Montemario con l'ausilio di quello di Cassia è emersa la presenza di almeno 50 metri di frenata sul luogo dell'incidente. Per il 20enne non c'è stato nulla da fare, mentre la conducente alla guida dell'auto è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Umberto I. È stata già sottoposta ad una delicata operazione questa mattina, mentre la seconda donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Gemelli dove resta in prognosi riservata.

STANGHELLA, SCONTRO TRA AUTO E BICI: GRAVE CICLISTA

Un grave incidente stradale è avvenuto oggi, sabato 9 settembre, a Stanghella. Erano passate da poco le 7 quando i sanitari del Suem 118 sono intervenuti per uno scontro tra un'auto e una bici. Il ciclista ha avuto la peggio nell'incidente: soccorso tempestivamente, è stato trasferito all'ospedale di Padova in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Este per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente. Il maltempo invece ieri ha provocato tre incidenti in poco più di un'ora tra Vibo, Vena di Jonadi e Porto Salvo. Il bilancio è di quattro feriti che hanno riportato contusioni ed escoriazioni varie, ma nulla di grave. Sono stat medicati al Pronto soccorso e subito dimessi. Il primo incidente è avvenuto a Porto San Salvo, dove sono state coinvolte due auto. L'altro è stato registrato lungo la statale 18 tra Longobardi e Vibo: illesi i conducenti delle due vetture coinvolte. Infine, l'incidente nei pressi dell'aeroporto Razza, a Vena di Jonadi.

