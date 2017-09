LOTTO/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 9 settembre: video, i numeri vincenti! (conc 108/2017)

Estrazione del Lotto, 10eLotto e Superenalotto (web)

La settimana non può chiudersi senza il tradizionale appuntamento con l'estrazione di Lotto e Superenalotto. Il maltempo potrebbe portare temporali e piogge... di premi! Ma potrebbe anche convincere i numeri ritardatari a interrompere la loro fuga. Il 76 su Cagliari, ad esempio, guida la classifica dei centenari del Lotto: sono ormai 150 concorsi che non si vede, ma la sua corsa potrebbe finire stasera. In tal caso diventerebbe leader il 68 su Genova, che è ad una lunghezza: sono 149 infatti le assenze sulla ruota ligure. Per ora il terzo posto è "siciliano": l'82 su Palermo manca da 140 concorsi. L'estrazione di stasera potrebbe essere quella giusta per il ritorno dell'8 su Roma, che è arrivato a 93 estrazioni, mentre il 56 su Firenze è a 89. Nel corso dell'ultima estrazione è tornata la decina 20 su Bari dopo ben 70 concorsi, quindi è doveroso credere in un colpo di scena anche per l'appuntamento odierno. (agg. di Silvana Palazzo)

PREMI E BOTTINI DELL'ULTIMO APPUNTAMENTO

Lotto, Superenalotto e 10eLotto chiudono i battenti di una settimana ricca di premi. I giochi continuano a distribuire i loro bottini in tutte le Regioni Italiane, che anche questa sera ritorneranno protagoniste insieme ai relativi vincitori. Nell'ultimo appuntamento è stata Roma a conquistarsi il podio della vittoria, grazie alle vincite più alte conquistate con il 10eLotto. Super i 53 mila euro la vincita di un fortunello della Capitale, che con l'estrazione frequente è riuscito a centrare 8 numeri vincenti. Di Roma sempre il secondo giocatore che è salito sul podio, con un bottino di circa 32 mila euro grazie alla modalità frequente. In questo caso l'appassionato ha indovinato 9 numeri fortunati. Anche il terzo posto ha premiato Roma con una vincita di circa 27 mila euro, per una giocata con 6 numeri vincenti collegata al Lotto. In totale, il gioco di casa Sisal ha premiato gli appassionati italiani con 22,7 milioni di euro solo nell'ultima estrazione, contro i 2,5 miliardi di euro dall'inizio di quest'anno. Vittoria anche per i giocatori che hanno optato per il concorso del Lotto, che ha premiato primo fra tutti la città di Pescara. Un fortunello ha centrato infatti un terno e un terno su Torino del valore di 38.500 euro, mentre un giocatore ha vinto 14.250 euro grazie ad una giocata sulla ruota torinese, realizzando il sogno della provincia di Lecce. Il fortunello di Botrugno ha tra l'altro giocato gli stessi identici numeri del vincitore del primo posto sul podio. Il gioco in generale ha distribuito invece premi del valore di 8,3 milioni di euro nell'ultimo concorso, che diventano 795 milioni di euro se consideriamo le estrazioni del 2017.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Numeri vincenti e Lotto: un binomio fortunato che premia da sempre milioni e milioni di italiani. Lo scoglio da superare è come sempre trovare dei numeri per compilare la nostra schedina, affidando il tutto alla Dea Bendata. La Fortuna ci regalerà le sue grazie? Inutile sperare di conquistare i suoi favori se ci siamo dimenticati di registrare la nostra schedina! Abbiamo però sufficiente tempo a disposizione per poter correre ai ripari ed assicurarci un posto al tavolo verde della Sisal. Mentre vi incamminate verso la ricevitoria, la nostra Rubrica vi racconterà la news di oggi ed il verdetto della nostra fedele smorfia napoletana. Esiste oppure no il caso? Una domanda che l'uomo si pone fin dalla notte dei tempi e su cui deve aver riflettuto a lungo anche un neo laureato della Carolina. Il tutto è iniziato da un errore, l'invio di una foto che ritraeva se stesso a pochi passi dalla laurea ad uno sconosciuto. L'agente immobiliare che ha ricevuto l'immagine non è rimasto indifferente ed ha preferito inviare una propria foto con il pollice in su per incoraggiare lo studente. Quest'ultimo ha poi postato la risposta di Hawkins, riuscendo a far diventare il tutto virale in pochi attimi. Vediamo cosa dice la smorfia: abbiamo la laurea, 14, lo sbaglio, 40, la foto, 12, l'invio, 28, e l'agente, 85. Come Numero Oro scegliamo invece il caso, 30.

LE QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE

Il SuperEnalotto è pronto per donare il proprio Jackpot al fortunello che riuscità a centrare la sestina vincente. Il montepremi raggiunge i 31,2 milioni di euro per l'estrazione di questa sera, che potrebbero finalmente fare felice uno o più appassionati del gioco Sisal. Non bisogna tuttavia fare l'errore di snobbare le quote minori, dato che l'ultima estrazione ci ha dimostrato come anche il premio del 5+1 non sia da sottovalutare. Un giocatore è riuscito infatti a portare a casa quasi 494 mila euro grazie ad una combinazione davvero vincente, ma la Fortuna ha premiato anche un altro vincitore, che con il 5 è riuscito a centrare quasi 160 mila euro in premio. Molto più basso invece il premio del 4+, pari a meno di 40 mila euro e destinato a sette vincitori, mentre rimane alto il bottino del 4, con un premio da 395,67 euro donato a 406 giocatori. Sono stati invece 17.285 i tagliandi vincenti a registrare il 3 da 28,19 euro, mentre 5,31 euro è il premio che il 2 ha regalato ai suoi 285.769 vincitori. A seguire i 100 euro del 2+, che nell'ultimo concorso sono stati destinati a 2.353 appassionati, contro i 15.691 biglietti fortunati che hanno indovinato i 10 euro legati all'1+. Infine, il più piccolo delle quote standard del SuperStar, lo 0+. Il premio corrispondente di 5 euro è stato realizzato da 34.750 vincitori.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il Jackpot continua a mettere in crisi tutti gli appassionati del SuperEnalotto, che questa sera potrebbero veder realizzare i propri sogni. Il montepremi ritorna sul tavolo da gioco della Sisal per premiare possibili vincitori, lasciando che i giocatori italiani rimangano sulle spine fino all'ultimo momento. Nel dubbio di poter tagliare un traguardo così importante, meglio non lasciare nulla al caso e pensare subito a quale strada intraprendere per spendere la nostra vincita. La nostra Rubrica ha selezionato per voi un nuovo progetto presente su KickStarter, che questa volta ci parla di visual art e led. Come rendere fashion il nostro garage? GarageCube è semplice, ergonomico e facilissimo da installare. I profilati in alluminio permettono infatti di realizzare diverse forme d'arte e illuminare intere strutture grazie alla potenza dei LED, l'innovazione moderna in fatto di energia elettrica. Sarà sufficiente pensare a quale forma vogliamo dare al nostro GarageCube e sbizzarrirci con la fantasia, magari con l'aiuto di un gruppo di amici oppure da soli. 27 giorni di tempo per poter illuminare le nostre intenzioni: il goal è già stato ampiamente raggiunto. I numeri vincenti? Ancora poca attesa e scopriremo tutto sulla nuova estrazione!

