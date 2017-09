SEI GAY O ETERO?/ Un algoritmo lo svelerà con precisione: ecco come funziona

Si può capire se una persona è gay dal volto? (foto LaPresse)

Uno studio dell’Università di Stanford, negli Stati Uniti, avrebbe dimostrato come tramite i lineamenti del viso si possa arrivare a stabilire se una persona è eterosessuale oppure omosessuale. Per la precisione, si tratta di un algoritmo che avrebbe una grande precisione: l’81% delle previsioni nel caso degli uomini e il 74% nel caso delle donne sarebbero state azzeccate. Un’indagine in realtà destinata a far discutere visto che sembra affondare le sue radici sugli studi lombrosiani, ma i risultati saranno presto pubblicati sul prestigioso Journal of Personality Social Psychology, segno che lo studio viene preso da chi di dovere maledettamente sul serio. D’altronde per arrivare a comprendere dalla fisionomia del volto quali siano gli orientamenti personale delle persone, sono stati setacciati una grande quantità dei cosiddetti “big data”, per la precisione 130.741 foto di 36.630 uomini e 170.360 immagini di 38.593 donne.

UNA PREDISPOSIZIONE GENETICA?

Un lavoro di tutto rispetto per il quale è stato approntato un software chiamato VGG-Face. La cosa interessante è che la stessa indagine è stata compiuta utilizzando giudici umani al posto dell’algoritmo, e le persone hanno azzeccato solo nel 61% dei casi per quanto riguarda gli uomini e solo nel 54% dei casi per quanto riguarda le donne. Insomma, l’algoritmo potrebbe portare alla luce una tesi avanzata spesso, cioè che l’orientamento sessuale di una persona sia predefinito alla nascita. Una predisposizione biologica sulla quale si è discusso a lungo come discriminatoria e soprattutto relativa a teorie scientifiche del passato poi smentite nel tempo. Potrebbero essere alcuni ormoni a cui i feti vengono esposti prima nella nascita nell’utero a produrre questa predisposizione. Di sicuro gli autori dello studio ritengono che i volti delle persone nascondano molte più informazioni riguardo l’orientamento sessuale delle persone di quanto si possa immaginare, con tutto quel che ne consegue anche dal punto di vista sociale: lo studio sarà discusso sicuramente a lungo.

