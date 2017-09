SUORA LEGATA E RAPINATA/ Trento, arrestati due marocchini: malmenata per nulla, non aveva soldi in casa

Carabinieri (Foto: Lapresse)

Non si sono fermati neanche di fronte ad una suora di 71 anni, una donna di Chiesa, conosciuta nella valle del Primiero (Trento) per la sua generosità, i due marocchini che l'hano prima picchiata, poi legata e rapinata con una violenza inaudita. I fatti risalgono al 9 maggio scorso quando, come riportato da blitzquotidiano.it, la religiosa è stata avvicinata da due malviventi con la scusa di una vendita di scope porta a porta. Fiduciosa per indole, la 71enne non ha pensato che i due giovani che si erano presentati come lavoratori seri e professionali, stavano in realtà circuendola con l'intento di sottrarle denaro e preziosi, senza sapere che in realtà la suora non custodiva in casa alcun possedimento. E quando hanno dato il via al loro piano, quando hanno deciso di passare all'azione, non si sono fatti scrupoli sul fatto che dinanzi a loro ci fosse un'attempata suora: l'hanno picchiata con ferocia, incuranti dei danni che avrebbero potuto sortire.

MALVIVENTI ARRESTATI

Per spaventare la suora di Trento, i due falsi rivenditori porta a porta hanno usato le maniere forti: prima l'hanno picchiata selvaggiamente, poi le hanno legato i polsi utilizzando delle fascette per cavi elettrici e per assicurarsi che la malcapitata 71enne non riuscisse a dare l'allarme le hanno coperto insieme a bocca e naso con del nastro adesivo. Dopo aver messo a soqquadro la casa, però, i due sono giunti alla conclusione che da quella rapina non avrebbero potuto ricavare nulla. Come riportato da La Regione, a dare l'allarme lo scorso 9 maggio era stata la suora stessa: brava a liberarsi e a chiamare una vicina, che successivamene ha allertato i carabinieri. I due giovani accusati della rapina sono stati arrestati dai carabinieri del Trentino grazie alle testimonianze raccolte dai militari e alla collaborazione dei paesani, alcuni dei quali si sono recati spontaneamente in caserma per fornire dettagli, segnalando ad esempio la presenza in paese a bordo di un’Audi A3. I due, già noti alle forze dell’ordine, vivevano di espedienti ed è possibbile che avessero puntato la suora poiché consapevoli della sua attitudine ad aiutare persone in difficoltà: tra queste, pare, in passato anche alcuni conoscenti dei marocchini.

