Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord, nuovo lancio missile? Europa, “basta minacce nucleari”

Terza Guerra Mondiale, Kim Jong-un (LaPresse)

Come riportavamo già ieri mattina, oggi 9 settembre la Corea del Nord potrebbe lanciare un nuovo missile scatenando possibili nefaste conseguenze in piena crisi e allarme pre-terza guerra mondiale. Ne è certa la Sud Corea e anche i servizi di intelligence giapponesi e americani sono preallertati per quanto potrà avvenire durante la festa che oggi si terrà a Pyongyang: il 9 settembre è infatti l’anniversario della fondazione dello Stato nordcoreano e durante le celebrazioni in tutto il Paese il timore è che sia l’occasione “giusta” per lanciare un missile balistico intercontinentale. «Il regime nordcoreano avrebbe in programma altre iniziative pericolose nel weekend o intorno al 10 ottobre, giorno della nascita del Partito dei Lavoratori. I test del Nord sono spesso associati a importanti eventi o ricorrenze legati a storia e leadership del Paese», riporta l’Adnkronos. Non resta che osservare l’evoluzione degli eventi, con la speranza che la diplomazia asiatica possa intercedere, specie la Cina, per evitare ulteriori provocazioni. Del resto Kim Jong-un l’ha “giurata” giusto due giorni fa proprio contro Usa e Sud Corea, le previsioni non sono del tutto rosee..

TAJANI, “STOP MINACCE NUCLEARI”

Durante l’incontro e conferenza dei Parlamenti G7 svoltosi ieri a Roma, ha parlato della grave crisi in Corea del Nord il presidente del Parlamento Europea Antonio Tajani. Una voce dall’Europa in un periodo di complesso scenario diplomatico per una guerra mondiale che davvero rischia di poter scoppiare nei prossimi mesi: una voce da un continente “debole” sul fronte militare ma che deve fare sentire la propria voce diplomatica e di forte mediazione tra le varie superpotenze mondiali in conflitto. «Abbiamo bisogno di dare una risposta decisa alle minacce nucleari della Corea del Nord. Ho domandato alla presidente Boldrini, la quale ha accettato, che la conferenza G7 mandi un messaggio forte contro le minacce nucleari della Corea del Nord. Tale questione farà anche parte dell’agenda della seduta plenaria del Parlamento europeo settimana prossima», ha affermato Tajani davanti ai rappresentanti dei parlamenti del G7. In conclusione il politico italiano ha ribadito che il mondo intero vive in una situazione complicata, con disastri naturali dovuti al cambiamento climatico, «con test nucleari effettuati dalla Corea del Nord che mettono a repentaglio la nostra sicurezza, con attacchi terroristici in Europa e nel mondo, con situazioni pericolose nel lontano Oriente. I Paesi del G7 sono democrazie che rappresentano le persone. Ora stiamo dalla parte del Giappone per dare una risposta decisa alle minacce nucleari della Corea del Nord».

© Riproduzione Riservata.