FARMACIE DI TURNO APERTE A CAPODANNO 2018/ Oggi 1 gennaio, Roma e Milano: elenco completo, orari e info

01 gennaio 2018 Silvana Palazzo

In questi giorni le farmacie sono state prese d'assalto tra problemi legati alle abbuffate natalizie e altri dovuti all'influenza. Anche per questo motivo è importante sapere quali sono le farmacie di turno a Capodanno, giorno nel quale culmineranno le festività natalizie. Malanni di stagione, virus intestinali e influenze: la maratona di pranzi e cene non ha risparmiato nessuno. Cominciamo il nostro viaggio tra le farmacie di turno a Capodanno, partendo da Roma e in particolare dal Municipio I. Aperte dalle 8.30 alle 19.30, no stop, ad esempio le farmacie Cipro di viale degli Ammiragli 52, Trastevere di Luciana Francone di viale Trastevere 80H, Ospedale San Gallicano via San Gallicano 23, Cestia Eredi Pompei di via della Piramide Cestia 19/B, Rellecati di piazza Santa Maria in Trastevere 7, Stazione Termini a piazza dei Cinquecento 49-50-51, Rizzuti di via Amba Aradam 23/A, Pucci di via dello Statuto 35/A, Longo a piazza Vittorio Emanuele II 46, Della Scrofa di piazza Cardelli 6/6A.

Clicca qui per cercare la farmacia di turno più vicina a Roma e provincia.

FARMACIE DI TURNO APERTE A MILANO: LISTA APERTURE

Le abitudini e le tradizioni durante le festività sono diverse a Milano, ma non cambiano le esigenze. Per questo è importante sapere le farmacie aperte, quindi quelle di turno a Capodanno. Quali sono quelle con le serrande alzate nel capoluogo lombardo oggi? Dalle 8.30 alle 20 sono disponibili le farmacie Carlo Erba Sas in piazza Duomo 21, Borasi in Corso Porta Romana 68, Piave in Via Bellotti 1, Dott.ssa Miranda Floriana & C. Sas in Solferino 25 e Betrando Sacchi Via Anfossi 9. Dalle 20 alle 8.30 del giorno successivo, invece, quelle Ferrarini in p.zza Cinque Giornate 6, Boccaccio in via Boccaccio 26 e Santa Teresa in Corso Magenta 96. Per indicazioni e riferimenti più precisi in merito alla localizzazione delle strutture si consiglia di fare riferimento ai dati forniti da Fedefarma attraverso il suo motore di ricerca, dove vengono elencate le farmacie più vicine al tuo indirizzo (massimo 10), ordinate in base alla distanza, dalla più vicina alla più lontana.

Clicca qui per cercare la farmacia di turno più vicina a Milano e provincia.

