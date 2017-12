Felice Anno Nuovo! Capodanno 2018/ Video, immagini e frasi di auguri da film e canzoni

Felice Anno Nuovo! Capodanno 2018, auguri buone feste: video, immagini e frasi da film e canzoni. I consigli per inviare messaggi originali ad amici, parenti e colleghi

Felice Anno Nuovo, Capodanno 2018!

Felice anno nuovo! Capodanno 2018 è arrivato, ma in molti non hanno ancora terminato di fare gli auguri. Non avete idea di come sorprendere amici e parenti? Non mancano frasi, immagini e gif per l'occasione, magari da inviare su Facebook e WhatsApp. A rendere speciali gli auguri sono anche le parole e il loro significato profondo, per questo, se manca l'ispirazione, potete attingere ad aforismi, citazioni e frasi di personaggi famosi. Ci sono pensieri divertenti e allegri per amici, altre con cui stupire una persona speciale. Potete fare gli auguri di Capodanno anche attraverso messaggi simpatici e divertenti per amici, conoscenti e colleghi. Una bella frase può essere anche un'occasione per fare degli auguri pieni di speranza a chi è reduce da mesi difficili. Un nuovo anno rappresenta un nuovo inizio, ricco di opportunità e buoni propositi. Potete allora fare riferimento a libri, canzoni, film o battute celebri.

AUGURI DI FELICE ANNO NUOVO! FRASI DA CANZONI E FILM

«Ogni anno ti sento sempre più vicina, sempre più mia. Felice anno nuovo, amore mio», questa frase tratta da I passi dell'amore può essere perfetta per fare gli auguri di felice anno nuovo alla vostra dolce metà. C'è poi Jovanotti: «Buon anno fratello, buon anno ai tuoi occhi alle mani alle braccia... alla pelle, alle spalle, al tuo grande ideale. Buon anno fratello buon anno davvero». C'è anche Lucio Dalla, restando in tema musicale: «L'anno che sta arrivando tra un anno passerà, io mi sto preparando è questa la novità». Bella per l'occasione anche la frase di Benjamin Franklin: «Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore». Potreste in alternativa puntare sulla saggezza di Seneca: «Ogni nuovo inizio proviene dalla fine di un altro inizio». Sulla stessa stregua di Abraham Lincoln: «Il modo migliore per predire il futuro è crearlo».

CAPODANNO 2018, I VIDEO PER GLI AUGURI

Ora che abbiamo salutato definitivamente il 2017 e possiamo abbracciare il 2018, dedichiamoci agli auguri di felice anno nuovo per amici, colleghi e parenti. Negli ultimi anni ha preso piede l'abitudine di inviare anche delle immagini insieme alle frasi di auguri, ma tra le ultime tendenze ci sono anche i video di auguri. La scelta migliore è quella di crearne uno personale e al tempo stesso diretto, la soluzione sicuramente più originale, altrimenti sui social e sul web ce ne sono tantissimi che possono fare comunque al caso vostro. Ne abbiamo selezionato qualcuno che potreste condividere su WhatsApp, Facebook, Instagram o qualsiasi altra piattaforma preferite, per fare degli auguri diversi dal solito. Così non sarete costretti a preparare degli auguri ad hoc mentre siete a tavola per il pranzo di Capodanno 2018. Il consiglio è di scegliere diverse proposte a seconda del destinatario, così da non fare gli stessi auguri a tutti i vostri contatti.

