Incidente stradale/ Bari, strage di Capodanno: scontro frontale, 4 morti (oggi, 1 gennaio 2018)

01 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Incidente stradale (Foto: LaPresse)

Strage di Capodanno sulle strade italiane. Sono quattro le vittime di un incidente stradale che è avvenuto oggi, 1 gennaio 2018, poco dopo le 8. Lo scontro è avvenuto sulla statale 100 che collega Bari a Taranto, nei pressi dello svincolo per Gioia del Colle, in un tratto senza spartitraffico. Stando a quanto riportato da La Repubblica, due auto si sono scontrate e nell'impatto sono morti tutti gli occupanti. Hanno perso la vita tre ragazzi, dai 18 ai 20 anni, (di ritorno probabilmente dai festeggiamenti della notte di Capodanno) e un 60enne che viaggiava a bordo di un'altra auto. La Polizia stradale è intervenuta sul posto per eseguire i rilievi per accertare le cause dell'incidente stradale. Allo stato attuale la strada in direzione Taranto è chiusa: si può circolare solo sulla carreggiata in direzione Bari. Il 2018 è cominciato nel modo peggiore sulle strade pugliesi: è una carneficina quella avvenuta sulla statale.

AOSTA, SCONTRO TRA FURGONE E PULLMAN: MUORE RAGAZZA

Un drammatico incidente stradale è avvenuto ieri: una ragazza di 19 anni è morta, altri sei giovani sono rimasti feriti. Questo il bilancio dello scontro avvenuto sull'autostrada Torino-Aosta/A5 tra un minibus da nove posti e un pullman da cinquantaquattro. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima della mezzanotte all'altezza di Chambave, in provincia di Aosta. Il furgone su cui viaggiavano i giovani, in direzione Aosta, si è scontrato con un pullman. I feriti, quattro ragazzi di 17 anni e due ragazze di 19, sono stati trasportati all'ospedale Parini di Aosta. Nessuna ferita per il conducente del minibus, illesi anche i passeggeri del pullman. Sul posto è intervenuta anche la Protezione civile per l'assistenza sanitaria, logistica e psicologica alle persone rimaste coinvolte nell'incidente. Come riportato da Il Giorno, le cause dell'incidente sono in fase di accertamento da parte della Polizia stradale, intervenuta con soccorritori del 118 e vigili del fuoco di Aosta. Non si esclude che le condizioni del manto stradale abbiano contribuito a provocare l'incidente.

