SUPERMERCATI E NEGOZI APERTI A CAPODANNO 2018/ Oggi 1 gennaio, Roma e Milano: la lista dei centri commerciali

Supermercati aperti a Capodanno 2018, oggi 1 gennaio. Roma e Milano: centri commerciali e negozi, orari e lista. Le ultime notizie sulle aperture per il primo giorno del nuovo anno

01 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Supermercati aperti a Capodanno 2018 (Foto: da Pixabay)

Chi lavora a Capodanno lavora tutto l'anno? Sarà per questo che alcuni supermercati e negozi hanno deciso di essere aperti il primo giorno del 2018. Le aperture saranno di più rispetto al solito, quindi chi necessita di qualche acquisto last minute può approfittarne. Si tratta di casi sporadici, perché i centri commerciali tenderanno ad essere chiusi a Capodanno, al massimo apriranno solo per multisala, area giochi e zona food. E ciò dopo l'orario ridotto del 31 dicembre, quando le aperture invece sono state tante. Sarà un Capodanno di chiusure più che di aperture per gli Outlet Village del nostro Paese. La situazione a Roma è molto semplice: al centro commerciale Bufalotta apre solo il Carrefour dalle 14 alle 21, tutti gli altri negozi resteranno chiusi. A proposito di Carrefour, irrobustiranno la schiera di supermercati aperti a Capodanno proprio i punti vendita di questa catena, in particolare i Market che durante l'anno fanno servizio H24. Non tutti, ma qualcuno ad orario ridotto, come è possibile scoprire dai motori di ricerca.

Clicca qui per vedere l'elenco completo dei centri commerciali, negozi e supermercati aperti a Roma e provincia durante il Capodanno 2018.

SUPERMERCATI E NEGOZI APERTI A MILANO E PROVINCIA

A chi non è capitato di dimenticare di fare la spesa per Capodanno? Per questo il primo dell'anno in molti si trovano a dover cercare i supermercati aperti il primo dell'anno. Abituati a trovarli sempre aperti, anche nei giorni festivi, in realtà è difficile trovare punti vendita aperti a Capodanno. La maggior parte dei negozi e centri commerciali terranno le serrande abbassate, come il centro commerciale Milanofiori di Assago e Le Cupole di San Giuliano Milanese. Rimarranno chiusi i punti vendita di tutte le catene più famose: dai negozi Famila e Coop. C'è un po' di speranza di trovare qualche supermercato Carrefour o Conad aperto. Nella lista dei negozi aperti il 1 gennaio 2018 a Milano c'è il Conad di via Bovisasca 173, via Pellegrino Rossi 80, via Francesco Gonin 71, via Cefalonia 10, via Bernardo Quaranta 42 e Piazzale Bologna 7. Il consiglio è comunque quello di contattare il negozio per avere maggiori informazioni ed evitare di fare un giro a vuoto.

Clicca qui per vedere l'elenco completo dei centri commerciali, negozi e supermercati aperti a Milano e provincia durante il Capodanno 2018.

© Riproduzione Riservata.