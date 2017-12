Santa Messa Capodanno 2018 e Angelus/ Diretta streaming video, Papa celebra Maria Santissima Madre di Dio

Santa Messa Capodanno 2018, diretta streaming video: Papa Francesco celebra la solennità di Maria Santissima Madre di Dio. L'omelia del Pontefice e il saluto al nuovo anno

01 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Papa Francesco, Santa Messa di Capodanno (LaPresse)

È il 1 gennaio 2018, il primo giorno dell’anno, che per la Chiesa Cattolica rappresenta la grande festa solenne di Maria Santissima Madre di Dio: per la giornata di oggi è prevista la grande celebrazione della Santa Messa di precetto in tutte le Chiese del mondo dopo il ringraziamento all’anno appena passato andato “in scena” ieri con la Messa domenicale e la lettura del Te Deum, l’inno cristiano di ringraziamento a Dio. Per quanto riguarda le funzioni con Papa Francesco, come ogni anno anche per oggi è prevista la Santa Messa solenne in Basilica di San Pietro a partire dalle ore 10: a seguire, dal tradizionale balcone in Vaticano che dà sulla piazza del Bernini, è previsto anche l’Angelus con l’ulteriore saluto al nuovo anno appena cominciato e una benedizione a tutti i fedeli in piazza e collegati. La solennità della Santissima Madre di Dio è stata stabilità il 22 giugno del 431 e celebra di fatto la Divina Maternità di Maria per Cristo e per tutta al Chiesa che ne è seguita. È comunemente detta la Messa di Capodanno visto che dà inizio ufficialmente anche all’anno civile solare, concludendo invece in ambito religioso l’Ottava del Natale del Signore.

Dal 1968 tra l’altro, per volontà di Papa Paolo VI - che proprio in questi giorni vede avvicinare sempre di più il momento della canonizzazione - si celebra proprio il 1 gennaio la Giornata Mondiale della Pace, tema caro alla Chiesa e al magistero in particolare di Papa Francesco. Anche in questa occasione sarà possibile seguire l’intero corso delle funzioni e celebrazioni anche in diretta streaming video dal canale YouTube Vatican News, che potete trovare qui sotto di seguito all’omelia di Papa Francesco dello scorso anno.

SANTA MESSA DI CAPODANNO, L’OMELIA DEL 2017

«Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19). Così Luca descrive l’atteggiamento con cui Maria accoglie tutto quello che stavano vivendo in quei giorni. Lungi dal voler capire o dominare la situazione, Maria è la donna che sa conservare, cioè proteggere, custodire nel suo cuore il passaggio di Dio nella vita del suo popolo»: con queste parole Papa Bergoglio lo scorso 1 gennaio 2017 salutava il nuovo anno che stava per cominciare. Un anno difficile, complesso, tragico per i tanti accadimenti tristi che in vari luoghi del mondo ha portato devastazione, attentati e tante vittime innocenti. Eppure Cristo riaccade anche oggi, la Chiesa testimonia la divinità del Nazareno risorto che “apre” l’anno 2018 con la speranza di una pace più duratura e una maggiore possibilità di mettere a frutto per ciascuno il proprio piano e il destino “disegnato” liberamente da Dio.

«Celebrare la maternità di Maria come Madre di Dio e madre nostra all’inizio di un nuovo anno significa ricordare una certezza che accompagnerà i nostri giorni: siamo un popolo con una Madre, non siamo orfani», spiegava ancora Papa Francesco nella lunga omelia di un anno fa. In attesa di quella di quest’anno - che pubblicheremo appena disponibile - ecco il testo integrale dell’omelia tenuta il 1 gennaio 2017: terminava tra l’altro in questo straordinario modo, «Gesù Cristo, nel momento del più grande dono della sua vita, sulla croce, non ha voluto tenere niente per sé e consegnando la sua vita ci ha consegnato anche sua Madre. Disse a Maria: ecco il tuo figlio, ecco i tuoi figli. E noi vogliamo accoglierla nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, nei nostri paesi. Vogliamo incontrare il suo sguardo materno.

Quello sguardo che ci libera dall’orfanezza; quello sguardo che ci ricorda che siamo fratelli: che io ti appartengo, che tu mi appartieni, che siamo della stessa carne. Quello sguardo che ci insegna che dobbiamo imparare a prenderci cura della vita nello stesso modo e con la stessa tenerezza con cui lei se n’è presa cura: seminando speranza, seminando appartenenza, seminando fraternità. Celebrare la Santa Madre di Dio ci ricorda che abbiamo la Madre; non siamo orfani, abbiamo una madre. Professiamo insieme questa verità! E vi invito ad acclamarla in piedi [tutti si alzano] tre volte come fecero i fedeli di Efeso: Santa Madre di Dio! Santa Madre di Dio! Santa Madre di Dio!».

