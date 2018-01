Terremoto Oggi/ INGV ultime scosse: Lazio, scossa M 2.2 a Cittareale (1 gennaio 2018, ore 12.45)

Terremoto oggi, ultime scosse INGV del 1 gennaio 2018: Lazio, scossa di M 2.2, vicino Cittareale, in provincia di Rieti. Dati e aggiornamenti in tempo reale

01 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Terremoto Oggi (Foto: LaPresse)

Il nuovo anno si è aperto con nuove scosse di terremoto. Oggi, 1 gennaio 2018, ne è stata registrata una ad esempio nel Lazio. La Sala Sismica di Roma dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha riportato alle 00.27 un sisma di magnitudo M 2.2 nella provincia di Rieti. Cittareale è il Comune più vicino all'epicentro del terremoto, che è stato localizzato con precisione con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 42.67, longitudine 13.16 e ad una profondità di 13 chilometri. Ma entro i 20 chilometri dall'epicentro del sisma si segnalano altri Comuni: Accumoli (RI), Amatrice (RI), Cascia (PG), Norcia (PG), Arquata del Tronto (AP), Posta (RI), Montereale (AQ), Monteleone di Spoleto (PG), Borbona (RI), Poggiodomo (PG) e Capitignano (AQ). Alle 11.59 invece una scossa di terremoto, ancor meno intensa, è avvenuta invece in Umbria: è stata di magnitudo M 1.3 sulla scala Richter ed è avvenuta vicino Norcia, in provincia di Perugia.

ABRUZZO, SCOSSA M 2.3 A CAPITIGNANO

L'ultima scossa di terremoto del 2017 superiore a M 2.0 di magnitudo è stata quella registrata in Abruzzo. Un sisma di magnitudo M 2.3 sulla scala Richter è stato infatti registrato nella provincia di L'Aquila alle 16.03 di ieri. Il Comune più vicino all'epicentro del terremoto in questo caso è stato Capitignano. Le coordinate geografiche fornite dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha fornito come sempre le coordinate geografiche dell'epicentro del sisma: in questo caso è stato individuato a latitudine 42.52, longitudine 13.34 e con ipocentro attestato ad una profondità di 14 chilometri. L'elenco dei Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro della scossa comprende: Campotosto (AQ), Montereale (AQ), Barete (AQ), Pizzoli (AQ), Cagnano Amiterno (AQ), Crognaleto (TE), Amatrice (RI), Borbona (RI), Fano Adriano (TE), Scoppito (AQ), Pietracamela (TE), Cortino (TE), Cittareale (RI), L'Aquila (AQ) e Posta (RI).

© Riproduzione Riservata.