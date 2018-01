31enne morta di stenti a Bari/ Disabile chiusa in casa da anni: genitori indagati per abbandono (Pomeriggio 5)

31enne morta di stenti a Bari: segregata in casa in condizioni drammatiche dal punto di vista igienico-sanitarie, i genitori indagati per abbandono d'incapace.

10 gennaio 2018 Emanuela Longo

E' morta a 31 anni di stenti, una giovane ragazza disabile che da anni viveva chiusa in casa in condizioni degradate sia dal punto di vista igienico che sanitario, senza avere alcun contatto con il mondo esterno. E' successo nel Sud Italia e nel dettaglio a Polignano a Mare, splendida cittadina in provincia di Bari e a riportare la drammatica vicenda di disagio e disperazione è stato il quotidiano Repubblica.it. Insieme alla donna, vivevano chiusi in casa anche gli anziani genitori ed un fratello. Il loro unico sostegno economico sarebbe stata la pensione sociale di 500 euro mensili per via della sua disabilità sociale. La 31enne, probabilmente anoressica, pare fosse rinchiusa nella sua abitazione da oltre 15 anni e nei giorni scorsi è stata rinvenuta senza vita sul letto della sua camera. Così è stata rinvenuta dai carabinieri che sono entrati in casa solo dopo la chiamata degli anziani genitori, trovandosi di fronte una scena di assoluto degrado, con la presenza di insetti, escrementi e resti di cibo sparsi per terra. Non si esclude che la morte della 31enne sia sopraggiunta proprio a causa della denutrizione e degli stenti ed ora la procura di Bari ha aperto un fascicolo iscrivendo nel registro degli indagati gli stessi genitori con l'accusa di abbandono di incapace aggravato dalla morte.

31ENNE MORTA DI STENTI: ATTESA PER L’AUTOPSIA

Oggi la trasmissione Pomeriggio 5 torna sul drammatico caso, dopo i funerali della 31enne, in collegamento dalla cittadina barese insieme al comandante dei Carabinieri che spiegherà in che condizioni hanno trovato la povera donna, morta in casa. Occorre attendere l'autopsia prima di capire come sia realmente deceduta la donna, anche se da ora è possibile asserire come la morte sia sopraggiunta per cause naturali, dovuta proprio alla condizione di degrado in cui la vittima viveva da molti anni. Sarebbe stata esclusa quindi la presenza di traumi anche se sarebbe stata rinvenuta una grave flebite alla gamba mai curata e che avrebbe potuto contribuire al decesso. Saranno eseguiti nei prossimi giorni anche gli esami istologici per capire quale batterio mortale avesse contratto. Dalle prime informazioni raccolte dagli inquirenti, pare che per anni la famiglia si sarebbe rifiutata di avere l'assistenza dei servizi sociali e per questo la magistratura ipotizza la presenza di responsabilità legate al decesso della 31enne.

