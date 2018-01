Catherine Deneuve/ "Difendiamo la libertà degli uomini di importunarci"

Catherine Deneuve, nota attrice francese, si è schierata contro il #metoo, contro le molestie sulle donne, affermando di difendere il diritto degli uomini di importunare l'altro sesso

Catherine Deneuve (Wikipedia)

Il caso Harvey Weinstein ha scosso il mondo del cinema e dello spettacolo in generale, con decine di denunce da parte delle donne di molestie e ricatti sessuali subiti sull’ambiente di lavoro. Si è creato un movimento femminile, che sui social network ha spopolato grazie all’hashtag #metoo, ma a sorpresa nelle ultime ore è nata una corrente di dissenso. Cento donne, tra cui la nota attrice Catherine Deneuve, hanno firmato su Le Monde un appello per rigettare “un tipo di femminismo che esprime odio nei confronti degli uomini”. Una sorta di messa in guardia rispetto al movimento di denuncia di molestie sessuali, che ha coinvolto e sconvolto la vita di decine di vip del mondo del cinema ma non solo, con il super produttore hollywoodiano Harvey Weinstein a fare da apripista. La Deneuve, vincitrice della Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile alla 55ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia per Place Vendôme, di un David di Donatello e di due Premi César, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno generato aspre polemiche.

"SEDUZIONE NON E' UN REATO"

La chiave di lettura delle cento donne che hanno firmato il manifesto su Le Monde è chiara: “Lo stupro è un crimine, ma tentare di sedurre una donna, anche in maniera insistente o maldestra, non è un reato, né la galanteria è una aggressione del maschio”. Ferma la condanna nei confronti della “caccia alle streghe” che ha fatto da seguito allo scandalo che ha trafitto Hollywood nel corso degli ultimi mesi che, oltre ad Harvey Weinstein, ha coinvolto un’altra star internazionale del calibro di Kevin Spacey. Essere femministe non significa odiare gli uomini e la sessualità, sostengono Catherine Deneuve e colleghe. Oltre l’attrice, inoltre ambasciatrice dell’Unesco, cofirmano il manifesto volti noti come la giornalista Elisabeth Levy, le scrittrici Catherine Millet e Catherine Robbe-Grillet, l'attrice Ingrid Caven (ex moglie del regista Rainer Werner Fassbinder), l'editrice Joelle Losfeld, sottolinea Repubblica.it.

"GIUSTIZIA SBRIGATIVA"

Una lunga lettera nella quale le cento donne riconoscono al movimento #metoo di aver favorito una presa di coscienza legittima riguardo le violenze sessuali subite dalle donne, ma affermano anche che ha "comportato, sulla stampa e sui social network, una campagna di delazioni e accuse pubbliche di individui che, senza che si lasci loro la possibilità di rispondere o di difendersi, vengono messi esattamente sullo stesso piano di violentatori. Questa giustizia sbrigativa ha già fatto le sue vittime, uomini puniti nell'esercizio del loro lavoro, costretti a dimettersi, avendo avuto come unico torto quello di aver toccato un ginocchio, tentato di strappare un bacio, o aver parlato di cose intime in una cena di lavoro, o aver inviato messaggi a connotazione sessuale a una donna che non era egualmente attirata sessualmente". Un monito dove è protagonista, all'esaltazione, "la libertà di sedurre e importunare".

