Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto di oggi: i numeri vincenti (201/2018)

Estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di questa sera: oggi 10 gennaio, i numeri vincenti di giornata del concorso n.201/2018. Le vincite, le quote e ultime curiosità

10 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto

Et voilà, si riparte con la seconda settimana dell’anno e la grande attesa per il concorso del SiVinceTutto Superenalotto che permette e promette a tutti di poter vincere e distribuirsi le somme tutte all’interno dello stesso concorso Sisal. La speranza è ovviamente poter fare assai meglio di una settimana fa quando nel primo concorso dell’anno non è stata fatta alcuna vincita “massima”, ovvero quel 6 che avrebbe cambiato la vita di qualche incredibile fortunello. Così non è stata e tutti gli altri hanno dovuto “accontentarsi” di vincite ridimensionate, anche se mai banali! Anno nuovo, vita.. vecchia! Le modalità di questo gioco infatti non cambiano e vi lasciano quel senso di beata certezza: bisogna scegliere 12 numeri su 90 per una giocata di 5 euro. Poi bisogna aspettare l'estrazione e che tutto il montepremi del concorso venga distribuito nella serata. Per vincere bisogna indovinare 2, 3, 4, 5 o 6 numeri vincenti. L'obiettivo è azzeccare l'intera combinazione estratta, altrimenti bisogna ripiegare sui premi delle altre categorie.

LE ULTIME CURIOSITÀ

Tornando a quanto avvenuto sette giorni fa, in attesa dell’uscita della grande estrazione di questa sera, possiamo certamente sottolineare come l’intenzione per tutti i giocatori del SiVinceTutto è quella di fare decisamente meglio del concorso 200/2018 dove ci hanno “guadagnato” davvero solo i 14 vincitori del “5” con 1033 euro guadagnati a testa. Chi ha invece azzeccato 4 punti, in 249, la vincita è stata di 140 euro cadauno, mentre per i 3419 vincitori del 3 sono solo 45 gli euro portati in tasca. I numeri estratti il 3 gennaio scorso sono stati: 17-29-32-57-66-84. E questa sera, quali saranno le cifre che potrebbero fare sognare più di uno di voi? Tra poco invece verrà estratta la nuova combinazione del SiVinceTutto Superenalotto iper fortunata in modo da scoprire se tra di voi c'è qualche giocatore fortunato che ha realizzato o meno il 6. Niente da dire, in bocca al lupo!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

