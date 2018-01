Francesco Bellomo destituito/ Decisione Consiglio di Stato dopo accuse di molestie: era la sanzione più grave

Destituito Francesco Bellomo: il via libera del Consiglio di Stato e la decisione in attesa della conferma della Cpga sul magistrato "delle minigonne" accusato di molestie sessuali

10 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Francesco Bellomo destituito dal Consiglio di Stato

Alla fine il Consiglio di Stato ha deciso di destituire il consigliere e magistrato Francesco Bellomo: dalle “minigonne” alle molestie fino alla destituzione, il viaggio è stato molto breve. Il clamoroso caso scoppiato a fine anno sulla scuola per aspiranti magistrati gestita da Bellomo (qui tutte le informazioni del caso, ndr) vede oggi un’importante svolta: l’adunanza generale del Consiglio di Stato ha dato parere favorevole, praticamente all’unanimità, per la destituzione di Francesco Bellomo dal suo incarico. La riunione è durata poco più di due ore ed è stata comminata la sanzione più grave di quelle possibili e previste: infatti il consigliere era sotto procedimento disciplinare per la vicenda legata a svariate accuse di pressioni e molestie su alcune borsiste e la destituzione dal suo ruolo era a livello di immagine e di contenuto la peggiore possibile per Bellomo, accusato di imporre le “minigonne” nei suoi corsi.

BRUZZONE, “IL MINIMO CHE POTEVA ACCADERGLI”

In termini giudiziari, lavorano su questo caso sia la Procura di Bari che quella di Piacenza, ma intanto la decisione del Consiglio di Stato ha preso posizione forte dal punto di vista disciplinare e in qualche modo potrà avere un peso “simbolico” anche nelle inchieste tutt’ora in corso dopo le accuse gravi partite da alcune borsiste e allieve della sua scuola. La decisione della riunione al Consiglio di Stato, va detto, non è vincolante e passerà dopo oggi al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, un organo di autogoverno delle toghe (Cpga) che venerdì 12 gennaio si dovrà esprimere in definitiva sulla posizione di Bellomo. Intanto, tra i primissimi commenti giunge quello della nota criminologa e psicologa Roberta Bruzzone, che dopo la decisione del Consiglio di Stato scrive su Facebook «notizie come questa sono una boccata d’ossigeno...e mi sembra decisamente il minimo che possa accadere a chi infanga la toga (o la divisa) che indossa…».

