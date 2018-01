HARVEY WEINSTEIN AGGREDITO IN RISTORANTE/ Video, pugno da cliente ubriaco: “per quanto hai fatto alle donne!”

Harvey Weinstein aggredito in un ristorante in Arizona: video, pugno e schiaffi da un cliente ubriaco che voleva una foto con l'ex produttore accusato di molestie sessualiì

10 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Harvey Weinstein aggredito in un ristorante

Harvey Weinstein, un tempo produttore geniale e stimato (fondatore della Miramax), oggi il bersaglio di mezzo mondo dopo le gravi accuse mosse contro di lui da mezza Hollywood femminile per le indegne molestie e ricatti da lui perpetrati: ecco proprio lui, “l’orco e cattivo n.1” nel mondo social e non solo, è stato oggi aggredito in un ristorante di Scottsdale in Arizona. Qualche minaccia, un pugno e uno schiaffo e una caterva di insulti lanciata da alcuni clienti in particolare uno, abbastanza ubriaco, che a più riprese si è avvicinato all’ex produttore ora caduto in declino per apostrofarlo con durissime parole. «Sei un pezzo di m...per quel che hai fatto a quelle donne, sei un fottuto pezzo di imbecille, te lo meriti» e quant’altro sempre dalla bocca dello stesso cliente-assalitore. Circolano già diverse teorie su come si siano svolti i fatti: c’è chi dice che Weinstein abbia rifiutato una fotografia da quel cliente che poi si è ribellato, altri che invece sostengono sia stato proprio menato in malo modo all’interno del ristorante dove Harvey si trovava assieme al suo tutor-“coach” del centro di riabilitazione (di cui da mesi è in cura dopo lo scandalo molestie esploso, ndr). La proprietaria del ristorante, però, ha negato la violenza dell’aggressione raccontando che il presunto aggressore era visibilmente ubriaco.

IL VIDEO DI TMZ

In serata è però poi apparso un video pubblicato da Tmz in cui si vede che Harvey Weinstein viene prima insultato e poi mentre si allontana dalla sala un cliente di nome “Steve” si avvicina e lanciando varie ingiurie poco raccomandabili lo colpisce un pugno e uno schiaffo che fa barcollare l’ex produttore, quasi perdendo l’equilibrio. Nulla di grave dal punto di vista “pratico” ma certamente un simbolo ben poco raccomandabile del clima di odio e tensione che alberga in America dopo il caso delle molestie scoppiato proprio per le accuse contro Weinstein e Kevin Spacey. Intanto la proprietaria del ristorante in Arizona è stata contattata da Tmz ha provato a spiegare quanto successo: «Weinstein in maniera gentile ha risposto al cliente che avrebbe preferito non fare la foto in quel momento. I due si sarebbe quindi stretti la mano e l'uomo sarebbe tornato al suo tavolo». Poi però quando si sono rialzati tutti per lasciare il locale, l’aggressore è tornato alla carica chiedendo ad un amico di riprenderlo con il cellulare: proprio quel video ora è disponibile qui sotto e dà l’esatta sensazione di quanto sia successo in termini di “azioni”. Alcuni altri clienti hanno poi chiesto a Weinstein se volesse far denuncia, ma l'ex capo di Miramax ha rifiutato e ha abbandonato il locale: quanto perpetrato da lui contro tante donne in anni e anni di carriera è indegno, ma anche vedere quanto gli americani (non solo a Hollywood con il movimento MeToo nato proprio dopo il caso Weinstein) abbiano “assorbito” l’odio completo per quell’uomo (che resta certamente colpevole) non è esattamente uno “spettacolo” costruttivo ed edificante da commentare.

