PARIGI, RAPINA DA FILM ALL'HOTEL RITZ/ Video ultime notizie, commando armato ne svaligia la gioielleria

Rapina da film a Parigi, svaligiata la gioielleria dell'hotel Ritz: il bottino si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro, due rapinatori sono ancora in fuga

10 gennaio 2018 Fabio Belli

Rapina all'hotel Ritz di Parigi

Una rapina che ha causato davvero tanto scompiglio nel centro di Parigi, quella avvenuta in uno degli hotel a 5 stelle più prestigiosi della città, ovvero il Ritz di Place Vendome. Sono stati in cinque ad assaltarlo, con i volti rigorosamente coperti dai passamontagna e diretti, muniti di scooter, verso la prestigiosa gioielleria dell’albergo, facendo letteralmente razzia di gioielli. Secondo una prima stima della polizia riguardo i preziosi sottratti, l’ammontare del bottino potrebbe oscillare fra i tre ed i cinque milioni di euro. I banditi hanno fatto irruzione nella gioielleria armati di ascia, pistole e fucili, quindi hanno tentato una fuga che per tre di loro è stata rapidamente stroncata, mentre due dei rapinatori risultato ancora in fuga. I fatti sono avvenuti intorno alle ore 18.30 di mercoledì 10 gennaio 2018, ed i rapinatori hanno dimostrato di avere le idee ben chiare, assaltando l’hotel e puntando direttamente al piano terra, dove sono situate le esclusive gioiellerie che fanno parte del complesso del Ritz di Place Vendome.

ARRESTATI 3 DEI 5 RAPINATORI

L’azione dei rapinatori è stata a dir poco fulminea, e armati di mazze e asce hanno iniziato a colpire con grande furia le vetrine della gioielleria, distruggendo i vetri blindati e riuscendo a prelevare gioielli a più non posso, per un valore complessivo che come detto potrebbe arrivare a toccare i cinque milioni di euro. Grande paura anche perché l’allerta-terrorismo è sempre elevatissima a Parigi, e nella concitazione dei primi attimi dell’assalto non si era compresa la natura dell’attacco. La polizia in servizio nelle zone centrali di Parigi è immediatamente entrata in azione, facendo durare davvero molto poco la fuga di tre dei cinque rapinatori protagonisti. L’arresto è avvenuto poco lontano dall’hotel Ritz, per la precisione in Rue de Cambon, ma si dà ancora la caccia agli altri rapinatori in fuga. La zona del centro di Parigi dove si trova l’hotel Ritz è stata comunque da tempo cinta dalle forze di sicurezza non solo per la paura di attacchi terroristici, ma perché a partire dal 2014 diverse gioiellerie del quartiere sono state oggetto di ripetute rapine.

Three arrested, two at large following armed robbery at the Ritz Hotel in Paris; no one injured, police say. https://t.co/LJVV8fQkoE pic.twitter.com/Ph3eRWU3O4 — ABC News (@ABC) 10 gennaio 2018

