Picchiata a morte dal convivente/ Novara, Sara Pasquali uccisa con calci e pugni: lo aveva riaccolto in casa

Picchiata a morte dal convivente: femminicidio nel Novarese dove una 45enne è stata uccisa in casa a calci e pugni. Il compagno che aveva riaccolto è stato fermato.

10 gennaio 2018 Emanuela Longo

Ancora un caso di femminicidio in questo inizio di 2018 all'insegna della violenza. Una donna di 45 anni, Sara Pasquali, originaria di Biella, è stata trovata nella sua abitazione di Sozzago, in provincia di Novara, piva di vita, si suppone uccisa a calci e pugni probabilmente dal convivente. E' l'edizione torinese di Repubblica.it a fornire i primi dettagli su vittima e presunto assassino, di quello che si configura essere un delitto consumatosi tra le mura domestiche. Stando ai primi accertamenti, nell'appartamento teatro dell'incredibile fatto di violenza, insieme alla donna vi era proprio il suo compagno, il 46enne Gabriele Lucherini e gli inquirenti non escludono che possa essere stato proprio lui a macchiarsi dell'indicibile crimine. L'uomo è stato sottoposto a fermo da parte dei militari e ritenuto attualmente l'indiziato numero uno del delitto. I punti da chiarire nell'intera vicenda restano ancora molteplici e su questi sono al lavoro da qualche ora gli investigatori novaresi a caccia del movente e di elementi utili alla ricostruzione della dinamica dell'omicidio.

PICCHIATA A MORTE DAL CONVIVENTE: GABRIELE LUCHERINI INTERROGATO

Ancora ignoto il movente dietro il delitto della 45enne Sara Pasquali, anche se alla base della sua uccisione pare possa esserci un litigio violento iniziato in casa con il convivente. Si suppone che, per motivi ancora tutti da chiarire, l'uomo possa essersi scagliato sulla donna massacrandola e picchiandola fino alla morte. L'allarme è stato lanciato da alcuni vicini della coppia, preoccupati dopo aver sentito rumori sospetti provenienti dall'appartamento. Il convivente, presunto assassino, sarebbe attualmente sotto interrogatorio. Stando ad alcune indiscrezioni, il 46enne era già finito in carcere con l'accusa di violenza nei confronti di Sara Pasquali e della madre, ma la compagna anche in passato lo aveva sempre riaccolto in casa e spesso difeso. L'atteggiamento violento dell'uomo in stato di fermo era emerso anche la scorsa estate, quando in seguito ad un incidente in auto, era stato fermato dagli agenti della polizia municipale che erano stati aggrediti dallo stesso perché volevano identificarlo.

