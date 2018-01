Pitti Uomo 2018 / Tra street style e ospiti famosi: Francesco Monte e Luca Onestini a Firenze

Pitti Uomo, da un paio di giorni si è aperto il noto evento con sfilate e novità per l'autunno-inverno 2018/2019; tanti gli ospiti a Firenze, ecco la lista dei nomi.

10 gennaio 2018 Valentina Gambino

Pitti Uomo

La 93esima edizione di Pitti Immagine Uomo ha aperto i battenti già da un paio di giorni e ci parla di moda e tendenze di stile. L’evento è in corso e proseguirà fino al 12 gennaio del 2018. Cinque giorni intensi, pieni di novità e numerose collezioni moda. Tra le altre cose, le presentazioni regneranno sovrane per un appuntamento che ha preso vita ancora una volta, nel capoluogo Toscano. Per quanto riguarda le novità, i partecipanti scopriranno tutte le innovazioni Autunno Inverno 2018/19. Naturalmente il Pitti Uomo sarà anche un modo per farsi vedere e sfoggiare look interessanti ed estrosi e così, abbiamo scoperto che l’abbigliamento street style sta avendo la meglio tra le ultime tendenze. La sartoria italiana pare regnare sovrana così come i look teoricamente classici mixati con devozione ai materiali nuovi e mai visti prima. Capispalla, suit, gilet e camicie, sono quindi alla base di outfit composti da moltissimi accessori, tra cappelli, sciarpe, occhiali, cravatte, pochette, cinture, orologi, bracciali e calze appariscenti.

Pitti Uomo, tanti vip a Firenze

Tra i tanti vip presenti a Pitti Uomo per assistere alle sfilate e partecipare attivamente, abbiamo già adocchiato Cristina Chiabotto, Loris Capirossi, Francesco Monte (scelto da Boy London) e Luca Onestini (scelto da Mecap). Questa mattina, alle 12 presso lo stand Aeronuatica Militare era in programma l'incontro con Gabriel Garko e Domenico Fortunato, Danilo Brugia e il giornalista Sandro Donato Grosso insieme ad una delegazione di piloti delle Frecce Tricolori in tenuta da volo rimandata però alle 14:30. Alle 15 invece, c'è stato l'appuntamento da Sartoria Tramarossa per Vittorio Sgarbi e alle 15:30 da Boy London con Aida Yespica, reduce dalla Casa del Grande Fratello Vip. Tante le aziende della Toscana del Sud presenti a Pitti Uomo, così come dimostrato da Marco Sanarelli, Presidente della Sezione Moda di Confindustria Toscana Sud che, intervistato da gonews.it, ha raccontato: “Si sta ricominciando a vedere un certo movimento nel settore tessile e dell’abbigliamento, i dati sull’export fanno ben sperare. Inoltre, il fatto che molte aziende del nostro territorio prendano parte ad una manifestazione di prestigio come Pitti, denota senza dubbio la voglia di noi imprenditori di continuare a produrre creazioni di altissima qualità, nonostante i problemi e le numerose difficoltà che dobbiamo affrontare ogni giorno".

