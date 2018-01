SCIOPERO MEZZI ROMA 12 GENNAIO/ Venerdì stop Atac e Tpl per 24 ore: metro, info e orari (ultime notizie)

Venerdì 12 gennaio sciopero mezzi pubblici a Roma: stop Atac e Roma Tpl per 24 ore, info, orari e possibili cancellazioni corse. Tutte le misure e il rischio di blocco del servizio Atac

10 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Sciopero Mezzi Atac a Roma, venerdì 12 gennaio (LaPresse)

Venerdì 12 gennaio sarà il giorno del primo sciopero dei trasporti e mezzi pubblici in questo nuovo anno che fa “seguito” a quella della scuola con cui era cominciata questa settimana già denominata “maledetta” dagli utenti e semplici cittadini. Questa volta è Roma ad essere teatro dello sciopero che per 24 ore coinvolgerà lavoratori di Atac e Roma Tpl, le principali aziende di trasporto pubblico della Capitale: disagi e possibili cancellazioni delle corse lungo tutta la giornata. In particolare, stop per autobus, metropolitana, tram e filovia, come dire tutti i trasporti pubblici possibili: inutile dire che anche per il traffico auto potrebbe rivelarsi una giornata di fortissimo disagio per i vari spostamenti da e per la Capitale. Coinvolte anche «le tratte regionali delle ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Lo sciopero di ATAC è stato indetto dalle sigle sindacali Orsa, Faisa Confail e Usb, mentre quello di Roma Tpl da Fast e Usb», scrive il comunicato Atac.

SCIOPERO ATAC E RISCHI ANCHE PER IL FUTURO

Gli orari dello sciopero mezzi a Roma vedranno le consuete fasce di garanzia per provare ad andare incontro alle esigenze dei lavoratori e pendolari nella Capitale: chiusure, ritardi e cancellazioni ra le 8.30 e le 17 e poi dalle 20 fino a fine servizio con lo sciopero che prevederà blocchi anche notturni per lenire comprese tra la N1 e la N28 da mezzanotte fino al mattino seguente. Atac ha aggiunto che «non sarà garantito il servizio delle biglietterie e che nelle stazioni delle linee metroferroviarie che, eventualmente, resteranno aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, montascale e ascensori». Non arrivano buone notizie neanche per il post-sciopero, visto che a quanto si apprende oggi dall’Assessore del Comune di Roma Linda Meleo, «Se il concordato con i sindacati non dovesse andare a buon fine e tramutarsi in un fallimento aziendale o in una amministrazione straordinaria già dal 27 gennaio ci sarebbe il rischio di blocco del servizio». Sul piatto ci sono infatti le proroghe proposte dal sindaco Raggi fino al dicembre 2021 dell’affidamento ad Atac del servizio di trasporto pubblico nella Capitale: «Se non ci fosse la proroga che supporta il piano industriale - ha spiegato Meleo - piano che è ancora work in progress, il pericolo di blocco del servizio sarebbe molto concreto».

