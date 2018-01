SOFIYA MELNIK/ Il suicidio di Pascal usato come foglia di fico dal vero assassino? (Chi l'ha visto?)

Sofiya Melnik: continua a tenere banco l'omicidio della bella ucraina trovata morta in una scarpata. Il suicidio del compagno Pascal è stato utilizzato come foglia di fico? (Chi l'ha visto?)

Sofiya Melnik e Pascal Albanese

Non c'è altro modo per definire la morte di Sofiya Melnik se non come un giallo. La bella interprete ucraina, scomparsa da Cornuda lo scorso 15 novembre, è stata rinvenuta cadavere la vigilia di Natale, ma la verità sulle sue ultime ore appare ancora lontana. Da una parte c'è il copione sulla carta più scontato e credibile, quello che ha come attore protagonista Pascal Albanese, il compagno storico e presunto suicida, che secondo molti avrebbe deciso di farla finita in preda al rimorso per avere ucciso la sua donna. Troppo semplice, però, ridurre il giallo di Cornuda ad uno scenario di questo tipo, soprattutto se ci si sofferma con un po' di attenzione sulle abitudini della vittima. Per quanto la donna fosse legata da tempo al suo Pascal, infatti, nel corso degli anni non erano mancate le relazioni parallele. Dunque non si può escludere, in attesa di riscontri certi, che il cattivo della storia sia una persona diversa da Pascal, qualcuno che abbia usato il suicidio di Albanese come foglia di fico per nascondere le sue malefatte.

SOFIYA MELNIK, IL FERMO IMMAGINE (CHI L'HA VISTO?)

Del resto c'è da dire che gli inquirenti non stanno avendo vita facile nel tentare di ricostruire le ultime ore in vita di Sofiya Melnik. Da una parte gli esami sul corpo che finora hanno aggiunto poche certezze alle prime ricostruzioni degli inquirenti; dall'altra l'incapacità di risalire al fermo immagine che avrebbe immortalato la 44enne in macchina insieme al suo presunto assassino. Come spiega La Tribuna di Treviso, infatti, alcune telecamere di sorveglianza, per la precisione quelle collocate nel centro di Romano Alto, all'imbocco con la Statale Cadorna che porta a Cima Grappa, potrebbero aver ripreso il passaggio dell'auto in cui la Melnik è salita prima di essere gettata nel burrone in cui è stata nascosta. Del giallo di Cornuda si occuperà anche Chi l'ha visto?, la trasmissione di Federica Sciarelli che tenterà di capire se davvero un altro uomo nell'ombra, diverso da Pascal, può essere ritenuto il responsabile di questo omicidio.

© Riproduzione Riservata.